Врач и преподаватель университета пополнили счета мошенников, желая заработать на инвестициях

Две жительницы Якутска потеряли свои сбережения, откликнувшись на предложение лжеброкеров заработать на инвестициях.

Так, в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 39-летняя врач частной клиники. Она рассказала, что ей поступил звонок от представителя «брокерской компании» с предложением дополнительного заработка. Заключив с ними договор, потерпевшая внесла стартовый взнос в сумме 11 000 тысяч рублей. Через некоторое время женщине действительно поступили денежные средства, что усыпило её бдительность. Затем ей предложили пополнить счёт для более существенного дохода, что она и сделала. При этом финансовые операции якобы отражались в личном кабинете. В течение нескольких дней девушка, следуя инструкциям «брокера», перевела со своих банковских счетов 83 305 рублей. После ряда пополнений и нескольких звонков сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь, а денежные средства и «прибыль» вывести со счета не удалось.

С 47–летней преподавательницей университета дистанционные мошенники разыграли подобную схему. Потерпевшей позвонил сотрудник финансовой компании и предложил легкий заработок. Заинтересовавшись заманчивым предложением, женщина отправила 14 000 рублей в качестве первого взноса. Спустя два часа ей скинули скриншот, где её доход якобы достиг до 47 тысяч рублей. Она выполняла все указания мнимого сотрудника финансовой компании и продолжала верить до тех пор, пока не попыталась вывести свои деньги. После безуспешных попыток она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. К тому моменту она успела «инвестировать» мошенникам 60 550 рублей.

В обоих случаях, при желании потерпевших вывести денежные средства со счета, мошенники под различными предлогами откладывали данную операцию, объясняя это пошлинами, недостаточной суммой на счету и другими причинами. Во избежание мошенничеств полиция г. Якутска рекомендует:

— перепроверять всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц;

— не перечислять деньги на неизвестные счета;

-остерегаться предложений вложить деньги в сомнительные компании.