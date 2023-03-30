Врач-фтизиатр Клара Шамаева: В районе уменьшилась заболеваемость туберкулезом

Врач-фтизиатр Клара Шамаева: «В районе в 16 раз уменьшилась заболеваемость туберкулезом по сравнению с 2000 годом».

В республике полным ходом идет месячник борьбы с туберкулезом, не остался в стороне и Намский противотуберкулезный диспансер имени Зарницы Ивановны Поповой.

— В 2022 году мы отметили 80-летие противотуберкулезной службы в районе, — поделилась врач-фтизиатр Намской центральной районной больницы с 47-летним стажем, заслуженный врач республики, отличник здравоохранения России, Почетный гражданин Намского улуса, победитель номинации «Лучший фтизиатр» республиканского конкурса «Лучший врач 2017», лауреат премии имени М.А.Тырылгина «За совершенствование организации борьбы с туберкулезом в Республике Саха (Якутия)» Клара Шамаева. Узнав, что Намский район является экспериментальной территорией по обмену опытом раннего выявления, профилактики и лечения туберкулеза, я ловлю ее на слове и прошу рассказать о своей работе и своем диспансере.

— Не могу не попросить Вас, Клара Никитична, чтобы Вы рассказали о докторе, чье имя носит диспансер.

— Зарница Ивановна Попова — участковый врач-фтизиатр, отличник здравоохранения СССР, Почетный гражданин улуса, мой главный помощник, фтизиатр. 44 года очень результативно работавший в нашем диспансере, она фактически была неофициальным руководителем противотуберкулезной службы района. 30 лет Зарница Ивановна боролась с детским туберкулезом, впервые внедрила методики вакцинации от туберкулеза, туберкулинодиагностики, химиопрофилактики детей и добилась его ликвидации в районе. Зара Ивановна в совершенстве владела рентгенодиагностикой заболеваний легких, в течение 17 лет она провела рентгеноскопию тысячам людей. Кроме основной работы она описывала рентгенснимки и флюорограммы в отделениях ЦРБ, консультировала больных. Благодаря ее плодотворной работе заболеваемость туберкулезом в районе в 2000 году, по сравнению с 1960 годом, снизилась более чем в 12 раз, количество больных с активным туберкулезом уменьшилась в 26 раз, смертность от туберкулеза — в 25 раз. После скоропостижной ее кончины присвоить имя Зарницы Ивановны диспансеру предложил и много сделал для этого ее муж, а коллектив поддержал это предложение.

— Я слышала, что Вы добились присвоения имени еще одного врача-фтизиатра одной из улиц районного центра…

— В историю диспансера вошли многие замечательные врачи-фтизиатры. С 1946 по 1987 год она работала в Намском противотуберкулезном диспансере, была первым рентгенологом в районе. Сотни больных обязаны ей своим здоровьем и жизнью. Нина Гаврильевна вела активную общественную работу, будучи членом райкома КПСС, депутатом райсовета, Ленского сельсовета нескольких созывов. Есть сейчас в центре Намцев улица имени врача-фтизиатра, отличника здравоохранения СССР, Почетного гражданина района Нины Гаврильевны Корякиной, одной из первых фтизиатров района, организаторов становления и развития противотуберкулезной службы в Намском районе.

— Прямо как у Маяковского: «Чтобы умирая воплотиться…»! А как Ваша судьба связана с диспансером?

— Поокончании лечебного факультета Хабаровского медицинского института в 1974 году, пройдя интернатуру по терапии в Якутске, в 1975 году я переехала с семьей в Намцы, главный врач тубдиспансера Л.В. Эверстова пригласила меня к себе на работу. Я сразу согласилась, так как слышала много хорошего о дружном коллективе и не ошиблась. В тубдиспансере в то время работали очень опытные фтизиатры Л.В. Эверстова — главный врач, заслуженный врач ЯАССР и З.И. Попова, отличник здравоохранения СССР, Они научили меня работать на совесть, были очень требовательны, и сами работали, не жалея сил и времени. В то время в районе проживало пятнадцать тысяч человек, больных с активным туберкулезом было сто пятьдесят шесть человек. По воле судьбы, я четыре года работала ординатором в клинике НПЦ «Фтизиатрия» и в городской туббольнице, но в 1999 году вернулась в Намцы уже на должность главного врача противотуберкулезного диспансера. Надо сказать, что в эти годы в целом по республике и в Намском районе было резкое ухудшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу. В то время диспансер был без газового отопления, денег на питание, дезсредства, лекарства не хватало. Администрация улуса поручила мне разработать улусную целевую программу «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Намском улусе на 2000-2004гг», потом составила такую программу на 2005 – 2009 годы. К моему теперешнему удивлению, мне, простому врачу-лечебнику, удалось эту программу составить. Целевую программу мы успешно выполнили, провели газификацию объектов диспансера, расширили баклабораторию, провели ремонт склада, гаража, прачечной, добились выезда флюоробригады НПЦ «Фтизиатрия» каждые два года. В те года флюороосмотр проводился платно, охват населения был высоким, и нам удалось добиться оплаты ФЛГ-осмотра для малоимущих из бюджета улуса. Для повышения охвата флюороосмотром мы тесно сотрудничали с организациями, ОВД, Управлениями образования, занятости, с главой улуса и с главами наслегов. Такая вот вкратце моя история.

— Ваш диспансер считается экспериментальной территорией по борьбе с туберкулезом. Как результаты работы?

— Основными функциями диспансера являются: осуществление организационных мероприятий в тубочагах, учет, диспансерное наблюдение и лечение контактов, осуществление комплекса диагностических мероприятий по установление диагноза у лиц с подозрением на туберкулез, оказание специализированной медицинской помощи больным туберкулезом, их реабилитация, организационно-методическая работа по туберкулезу в общей лечебной сети района. Как экспериментальная территория по обмену опытом раннего выявления, профилактики и лечения туберкулеза мы постоянно внедряем во фтизиатрическую практику научные разработки института туберкулеза, Научно-практического центра «Фтизиатрия». В настоящее время усилиями коллектива противотуберкулезного диспансера, благодаря совместной работе администрации района и районной больницы удалось существенно сократить заболеваемость туберкулезом. За последние пять лет заболеваемость туберкулезом сократилась в пять раз, с 2016 года в районе нет детского туберкулеза, в течение последних десяти лет

нет смертности среди впервые выявленных больных туберкулезом. Я очень довольна, что заболеваемость туберкулезом в районе уменьшилось по сравнению с 2000 годом в шестнадцать раз.

— Какие задачи ставите перед собой сегодня?

— В настоящее время перед фтизиатрами района стоят задачи сохранения позитивного тренда снижения смертности и заболеваемости туберкулезом, усиления контроля за проведением профилактических осмотров в медицинских организациях первичного звена, повышения приверженности больных к лечению и социально-психологического сопровождения больных. А в будущем планируется широкое внедрение современных иммунодиагностических тестов для диагностики латентной туберкулезной инфекции среди медицинских и социальных групп риска.

— Что Вам кажется самым сложным в противотуберкулезной работе?

— Самое сложное в работе фтизиатра — лечение больных с запущенным тубпроцессом, с лекарственной устойчивостью, уклонение их от лечения. К сожалению, такое есть. Фтизиатру нужно набраться терпения, иметь сострадание, уметь понять пациента и находить нужные слова для его поддержки.

— В вашей работе всегда есть опасность заразиться и заболеть самим…

— Да, конечно, опасность есть, но во время работы с тубинфекцией мы строго соблюдаем меры личной гигиены, дезинфекцию, поэтому из коллектива, к счастью, никто туберкулезом пока не заболел.

Всего несколько десятилетий назад туберкулез считался неизлечимым заболеванием. Сейчас, благодаря введению обязательной вакцинации и наличию эффективных противотуберкулезных препаратов туберкулез можно победить. Тем не менее, и сейчас от этого недуга люди продолжают умирать, поэтому врачи-фтизиатры не устают напоминать о профилактике туберкулеза и самоотверженно ведут с ним борьбу.