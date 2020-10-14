Врач-эпидемиолог: Берегите детей от коронавируса!

— Несмотря на то, что по статистике дети реже болеют COVID-19, на фоне общего роста заболеваемости увеличивается и количество больных детей, нуждающихся в стационарной медицинской помощи, — говорит врач-эпидемиолог столичной Детской инфекционной клинической больницы Марианна ДАНИЛОВА. — Кроме того, дает о себе знать набирающий обороты эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

У детей все чаще диагностируется микст-инфекция: COVID-19 + другие ОРВИ (например, парагрипп), что, несомненно, утяжеляет состояние детей.

Во всем мире регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Не стала исключением и наша республика, в том числе и Якутск. Заболевших становится все больше, но печальнее всего то, что болеют дети. Болеют они точно так же, как взрослые, и врачи Детской инфекционной клинической знают об этом не понаслышке, они принимают больных детей с марта этого года, лечат и вылечивают. Сегодня педиатры обеспокоены тем, что в последнее время в коронавирусное отделение больницы стали поступать дети совсем раннего возраста, больные COVID-19. И Марианна Андреевна предложила мне написать об этом.

— Поступают даже дети от десятка дней жизни! – не скрывает тревоги доктор. – Хочется еще раз напомнить родителям, бабушкам и дедушкам, какие меры необходимо предпринимать, чтобы защитить детей от этой коварной инфекции.

— Можно часто наблюдать, что люди идут с детьми в магазин, какие-то общественные места. Что бы Вы сказали родителям?

— Идти с ребенком в магазин или другие общественные места – это значит создавать ситуацию высокого риска инфицирования. Однозначно: детей лучше оставить дома!

— Как правильно гулять (а гулять надо!), когда риски сохраняются?

— Конечно, полностью запретить прогулки невозможно. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать. Они очень просты: во-первых, по возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения.

Во-вторых, важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции.

В-третьих, необходимо воспитывать любовь к чистоте личным примером. Чаще мойте руки с мылом сами, покажите детям, как это правильно делать. Всегда мойте руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции. И, наконец: при длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно, после того, как дети посидели на лавочке, покатались с горки.

— Нужно ли детям носить маску?

— Нужно. Конечно, надеть на малыша маску непросто. Чтобы приучить ребенка к ношению маски, достаточно выполнить несколько нехитрых действий:

наденьте маску на себя,

затем посмотрите с ребенком в зеркало, поговорите о масках (сделайте селфи с маской),

наденьте маску на любимую игрушку ребенка,

покажите фотографии других детей в масках,

нарисуйте маску на любимом книжном персонаже.

Так специалисты советуют делать, чтобы приучить маленьких детей к маске. Дети же старшего возраста и подростки маски должны носить обязательно!

— Если в доме есть совсем маленькие дети? Что должны знать родители?

— Надо помнить, что новорожденные дети и дети до года переносят коронавирус тяжелее, чем дети постарше и подростки. Если в семье есть маленькие дети, особенно новорожденные, основные рекомендации – это неукоснительное соблюдение мер профилактики и правил личной гигиены всеми окружающими ребенка членами семьи. И, в первую очередь, – соблюдение социальной дистанции. При этом под этим выражением подразумевается максимальное исключение контактов малолетнего ребенка с родственниками и другими лицами, не живущими с ним в одной квартире, и это исключительно важно для того, чтобы снизить распространение инфекции.

То, что вирус опаснее для новорожденных, – неудивительно, младенцы многие инфекции переносят тяжелее, чем взрослые, как бактериальные, так и вирусные. Берегите детей от COVID-19!

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к предупреждению врача. Мы все переживаем трудные времена и сумеем защититься от вируса, если будем делать все, что от нас зависит.