Врач, дизайнер одежды, кукольных дел мастер Туйаара Данилова

Талант, как алмаз, многогранен. Вот и моя героиня врач-лаборант, заведующая Клинико-диагностической лабораторией Детской инфекционной клинической больницы Туйаара Данилова еще и дизайнер одежды, художник, кукольных дел мастер. Я как-то писала об ее коллекции чудесных декоративных кукол, сшитых из ткани, а сегодня мы говорим с ней о том, какой она видит медицинскую одежду.

— Где Вы учились рисовать и моделировать, Туйаара Георгиевна?

— Я с детства рисовала, шила себе, подругам, потом уже дочке по своим эскизам. Но мне не хватало уверенности и умений, и в 2018 году я поступила, а через год закончила Якутское художественное училище имени Романова, заочно прошла профессиональную переподготовку по программе «Дизайн одежды» под руководством Туяры Александровны Ивановой. Я очень благодарна своим преподавателям: Туяре Александровне, Анисье Ивановне Афанасьевой, Николаю Николаевичу Иннокентьеву, Надежде Егоровне Корниловой, мастеру по пошиву Надежде Николаевне Васильевой. Дизайну и моделированию я училась у знаменитой Зинаиды Михайловны Заболоцкой, художника-модельера, кандидата искусствоведения, члена Союза художников России, а живописи — у народного художника республики, заслуженного деятеля искусств, члена Союза художников РФ, отличника культуры, живописца Николая Николаевича Иннокентьева и заслуженного деятеля искусств Якутии и России, автора эскиза государственного флага республики, народного художника Людмилы Даниловны Слепцовой. Я до того влюбилась в искусство, что в 2019-м, закончив Якутский художественный колледж на дизайнера, сразу же поступила по направлению «Живопись» под руководством живописца, народного художника республики, заслуженного деятеля искусств, члена Союза художников России, отличника культуры Николая Николаевича Иннокентьева. Цветовидение, рисунок, живопись — это еще и необходимость для моделирования одежды.

— Вы учились на дизайнера, уже будучи врачом?

— Да, работая врачом-лаборантом, подстраивалась под отпуск и училась.

— Почему Вы обратились к моделированию медицинской одежды, да еще и в национальном стиле?

— Я начала работать в медицине в девяностые, тогда медицинская одежда была совсем безликой, женский костюм ничем не отличался от мужского, и я мечталаделать красивую одежду для медиков, придумывала фасоны, чтобы были удобными и красивыми, с элементами национального стиля, начала вышивать, чтобы, глядя на врача или медицинскую сестру в моих костюмах, больной человек радовался и быстрее поправлялся.

— Как основной фасон для медицинской одежды Вы предлагаете брючный костюм? Почему?

— Да, прежде всего потому, что брючный костюм – это удобство в передвижении, медики же все время в движении, особенно те, кто работает в стационаре. При создании своих моделей я учитываю свой опыт работы, а это почти тридцать лет.

Каждый свой костюм дизайнер, конечно, решает исходя из идеи, поставленных целей и задач, которые предъявляются к медицинской одежде, но изюминка ее стиля — использование элементов традиционной национальной одежды. Стилизованный костюм достаточно далек от традиционной основы, но имеет ряд характерных черт, которые указывают на традиционную этническую принадлежность.

— Какие элементы национальной одежды используете в своих моделях Вы?

— Большинство моих моделей — женские, и я подумала, что неплохо бы использовать элементы платья-халадай. И в наше время гардероб современной якутской женщины невозможно представить себе без платья-халадай, оно объемной формы, легкое, не сковывает движений. Вот три модели одежды, которую я предложила своим коллегам – врачам, медицинским сестрам. Давайте рассмотрим их. Верх первых двух моделей я сделала по форме платья-халадая с рукавами с дьобдьуром (присборкой). Дьобдьуур на рукавах, на мой взгляд, символизирует крылья ангела. Второй вариант – костюм, образцом для которого стал женский нарядный летний камзол. Рукава тоже с дьобдьуром. По бокам верхней части — разрезы до линии талии, брюки с карманами. На голове навершие. На груди маленький карман. Третий костюм – двубортный, со складками по бокам, как у традиционного жилета (кэсиэччик). Рукава с дьогдьуром. На голове – тоже навершие.

— Несколько непривычным кажется головной убор. Насколько он удобен?

— Этот головной убор типа шапки-дьабака, как мне кажется, очень практичен, под него можно полностью спрятать волосы, а при необходимости с помощью пуговицы концы можно убрать назад. Пучок волос можно спрятать на макушке и выглядеть аккуратно.

Эти и другие костюмы дизайнера одежды Туйаары Даниловой (были среди них и предложения для мужчин) я видела на презентации. Они прекрасно сидели на моделях и были встречены медиками восторженно. Наверняка, не одна мастерица использовали в своих костюмах идеи Туйаары Георгиевны, добавив в свой повседневный деловой образ красоты, элегантности и национального стиля.