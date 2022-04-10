Врач детей Севера

Врач это не профессия, а образ жизни… Для многих людей, которые когда-то выбрали профессию врача осознанно — это действительно так.

К этой категории людей, безусловно на все 100%, можно отнести отличника здравоохранения РС(Я), врача высшей категории, победителя конкурса “Лучший детский доктор РС(Я)”, в номинации “Лучший участковый педитр РС(Я)” в 2007 г., Лидию Егоровну Сидорову. Где бы и кем бы не работала на протяжении почти 40-ка лет, она исключительно самоотверженно и добросовестно относится к охране здоровья детей, особенно детей Севера…

За высокопрофессиональное отношение к своим маленьким пациентам врач Л. Сидорова получала только теплые и искренние отзывы, слова радости от родителей, общественности и т.д.

А с чего все начиналось?

Когда-то маленькая девочка Лида родилась в начале апреля 1957 года, в с. Садын Сунтарского района, по пути следования Амакинской экспедиции, пятым ребенком в многодетной семье. А в семье было шестеро детей. Дело в том, что родители были первопроходцами алмазодобывающей промышленности и в числе первых строителей Вилюйской ГЭС, работали вместе со знаменитым строителем Е. БАТЕНЧУК. Так детство ее прошло в поселке Чернышевский. Затем, когда отец Егор Николаевич СЛЕПЦОВ получил производственную травму, многодетная семья переехала на родину отца в Верхоянский район, в с. Батагай-Алыта, ныне Эвено-Бытантайского улуса. И школьные годы Лиды прошли уже в этом поселке, где она успешно окончила среднюю школу.

Со школьной скамьи решила стать врачом, видимо потому что отец рано умер, а мать, Ольга Антоновна, ветеран трудового фронта в годы ВОВ, родом из Сунтарского района, часто болела. Девочка тоже часто болела, особенно страдала ангиной, иногда даже валилась с ног из-за высокой температуры. И это тоже укрепило ее в выборе будущей профессии. Но в то время после окончания средней школы поступать на медфак было невозможно. Требовалась практическая работа санитаркой в больнице. Поэтому после школы Лидия проработала два года санитаркой в больнице. Целеустремленная девушка самостоятельно и усиленно готовилась к поступлению в университет. В конце концов осуществилась ее мечта, пройдя большой конкурс, она стала студенткой и в 1983 году успешно окончила ЯГУ по специальности “педиатрия”.

Во время студенчества она встретила любовь и вышла замуж за однокурсника Федора СИДОРОВА из Чурапчинского района, который стал хирургом. Два дипломированных врача по окончанию учебы были уже многодетной семьей, у них родились четверо детей. Семья врачей Сидоровых по направлению минздрава РС(Я) проработала на разных должностях в сфере здравоохранения во многих районах (улусах) республики.

Это Момский, Чурапчинский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский улусы, г. Якутск и др. Федор Михайлович был хирургом и главным врачом в названных улусных центрах и поселениях, а Лидия Егоровна — педиатром, а также главным педиатром, главным врачом. Федор Михайлович был талантливым хирургом, который мог в экстремальных условиях провести сложную операцию почти в полевых условиях. О том, что он сделал экстренную операцию на сердце в Эвено-Бытантайском улусе, писали в газете. К сожалению, врач-хирург высшей категории рано умер, оставив Лидию Егоровну одну с 4-мя детьми школьного возраста…

После потери любимого супруга Лидия Егоровна по семейным обстоятельствам поехала работать в северный Усть-Янский улус, где на протяжении более десяти лет стояла на страже здоровья детей севера. По окончанию контракта она также на протяжении нескольких лет проработала врачом широкого профиля в Мирнинском районе, в п. Светлый.

И везде, где бы ни приходилось жить и работать Лидия Егоровна пользовалась большим уважением и авторитетом, не только среди больных, но и всего населения. Она была не только детским врачом. Когда надо, в отдаленных северных улусах она и роды принимала. Например, в селе Ючюгей Оймяконского улуса живет женщина по имени Лида, которая появилась на свет при помощи Лидии Егоровны. И таких эпизодов в ее богатой практике много. Никто не хотел, чтобы она переехала в другое место, о чем свидетельствуют многочисленные письма с просьбой остаться работать и дальше…

Но новое время требовало новых решений. Опытных врачей везде не хватает, особенно на севере. И потому руководство РС(Я) принимает ряд мер. Например, появилось такое явление как земский доктор, чтобы как-то привлечь врачей для работы в арктических улусах. По программе Земский доктор минздрав РС(Я) предложил Л.Е. Сидоровой заключить контракт на 5 лет для работы районным педиатром ГБУ РС (Я) Булунского ЦРБ. И с августа 2020 года Лидия Егоровна, несмотря на суровые климатические условия, работает в Булунском улусе и живет в п. Тикси.

Опытный врач широкого профиля, специалист высшей категории, которая обладает знаниями и навыками в различных областях медицины, хорошо знает особенности детского организма и отличительные признаки течения заболеваний у детей. Она как многодетная мать знакома с детской психологией и потому может легко установить тесный контакт с малышами и распознать скрытые признаки того или иного заболевания, ведь дети не могут правильно рассказать о симтомах, зачатую они только плачут или капризничают…

Несмотря на сложности нулевых годов, низкую зарплату врача и их задержки, Лидия Егоровна нашла в себе силы и мужество, чтобы дать образование детям и поставить на ноги. Для этого ей пришлось работать не покладая рук буквально день и ночь… В результате все четверо детей успешно окончили центральные вузы и получили хорошее образование. Теперь Лидия Егоровна любимая бабушка четырех внуков.

Считаю, что такие самотверженные врачи, как Л. Сидорова давно заслужили право быть Заслуженными врачами РС(Я), они достояние Севера нашей республики, которые верой и правдой служат оздоровлению детей Арктического севера.

Но почему-то их минует награда и слава… Ибо они скромные и просто работают… Без слов…

От всей души поздравляю свою любимую младшую сестренку с предстоящими важными событиями в РС(Я), как 100-тие образования республики и ее юбилейным днем рождения!