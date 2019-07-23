Впервые заседание правительства Якутии транслируется в прямом эфире

Впервые онлайн-трансляцию заседания Правительства Республики Саха (Якутия) покажут на канале YouTube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=A6gLGnO1i78&feature=youtu.be Повестка заседания Правительства Республики Саха (Якутия) Дата: 23 июля 2019 года Время: 14 часов 00 минут Место: 401 зал заседаний О переходе на цифровое вещание: первые итоги, проблемы, перспективы Докладчик Семенов Анатолий Аскалонович О мерах по повышению индекса качества городской среды в городах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) Докладчик Алексеева Ирина Дмитриевна Заслушивание информации руководителей исполнительных органов государственной власти, не внесших своевременно вопросы на заседание Правительства Республики Саха (Якутия) в соответствии с п. 2.2.5 Регламента Правительства Республики Саха (Якутия) О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О прекращении осуществления отдельными органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» Докладчик Такасаева Туйаара Револьевна О занесении лесного бизона в Перечень (Список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия) Докладчик Афанасьев Сахамин Миланович О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 января 2017 г. № 23 «Об утверждении Порядка составления проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период» Докладчик Жондоров Валерий Алексеевич О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г. № 290 «О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» Докладчик Данилова Майя Андреевна О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) Докладчик Волкова Елена Александровна О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе лучших общественных инициатив, реализованных к 100-летию образования Якутской АССР, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 июня 2015 г. № 184 «Об организации конкурсного отбора лучших общественных инициатив, реализованных к 100-летию образования Якутской АССР» Докладчик Саргыдаев Степан Анатольевич О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Докладчик Григорьева Евгения Васильевна О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» Докладчик Григорьева Евгения Васильевна О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2014 г. № 101 «Об организации работы с единой субвенцией, предоставляемой из федерального бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия)» Докладчик Жондоров Валерий Алексеевич О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 г. № 416 «Об утверждении Порядка предоставления льготных путевок на санаторно-курортное лечение работников агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)» Докладчик Атласов Александр Павлович О внесении изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с использованием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для взлета-посадки воздушных судов (посадочных площадок), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2013 г. № 147 Докладчик Тарасов Александр Евгеньевич О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2015 г. № 136 «Об утверждении Порядка представления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы службы занятости населения Республики Саха (Якутия)» Докладчик Калашникова Елена Виссарионовна О внесении изменений в пункт 1.1 Порядка расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на восстановительные работы при ликвидации негативного воздействия водных объектов на территории Республики Саха (Якутия) и на дополнительную материальную помощь гражданам, пострадавшим от негативного воздействия водных объектов на территории Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2018 г. № 206 Докладчик Лепчиков Дмитрий Николаевич О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 апреля 2016 г. № 94 «О мерах по созданию, сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны в Республике Саха (Якутия)» Докладчик Лепчиков Дмитрий Николаевич О награждении Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) Докладчик Кузьмина Галина Петровна Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3048773

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82