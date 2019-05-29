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29 мая 2019, 15:44
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Впервые в Якутске: Чистая вода из кранов во время паводка

В этом году паводок стал тестовым испытанием для нового оборудования, установленного на «Водоканале». По словам гендиректора предприятия Анатолия Кырджагасова, «Водоканал» прошел достойно проверку ледоходом, о чем он сообщил на своей пресс-конференции.

Жители удивлены…

— Проблема чистой воды  в Якутске стояла несколько десятилетий. По итогам первого этапа паводка можно сказать, что есть результаты, — подчеркнул Анатолий Кырджагасов. — В этом году жители Якутска не раз звонили нам с благодарностью, многие удивлялись, так как ожидали, что из кранов пойдет грязная вода. Это в отличие от прошлых лет, когда во время паводка «Водоканал» справедливо получал массу  жалоб и нареканий. На этот раз  «Водоканал»  уложился в нормативы показателей цветности и мутности воды.

— Сейчас мы ожидаем приход второй волны, как говорят, «черной воды», она уже начала прибывать в верховьях Лены.  Думаем, что наше оборудование с очисткой воды успешно справится и на этот раз.

Под угрозой жизнедеятельность Якутска: второй коллектор может выйти из строя

Журналисты спросили у Анатолия Кырджагасова, как будет справляться «Водоканал» с тем, что мэрия Якутска отказалась от своих обязательств выкупить пакет акций предприятия на 100 миллионов рублей, которые планировалось направить на самые необходимые нужды предприятия. 

— Из этих средств мы планировали направить на замену труб — 28,5 млн руб., на ремонт второго аварийного коллектора — 36,4, на прорезь песчаной косы в русле Лены возле водозабора – 35 млн. руб.

По словам Кырджагасова, это все неотложные нужды. Особенно остро стоит проблема со вторым коллектором, который  без ремонта будет полностью залит фекалиями, что может представлять угрозу для  жизнедеятельности города и безопасности горожан. 

На вопрос Sakhalife, как он оценивает, как директор «Водоканала», решение руководства республики  передвинуть выкуп акций на 2020-21 гг., Анатолий Кырджагасов ответил:

— Конечно, я не мог, как руководитель «Водоканала», быть удовлетворен — теперь нужно срочно где-то искать средства на неотложные нужды. Но главный акционер «Водоканала» в лице главы республики Айсена Николаева принял такое решение, предложив «Водоканалу» разработать предложения для правительства РС(Я), которые мы срочно готовим. В первую очередь речь идет о ремонте второго аварийного коллектора — без него городу будет просто «швах». 

Мы с февраля отрабатывали с подрядчиками в Екатеринбурге, работу в этом направлении пока не приостанавливали, так как надеемся, что, в конце концов, средства будут изысканы.

Он  так же сообщил, что городские коллекторы №1 и №2 сильно перегружены, поэтому в планах строительство третьего — по маршруту по берегу в районе ул. Строда, далее по ул. Чернышевского до ул. Автодорожной и ДСК, что должно решить проблему подключения Залога и прилегающих районов.

Песчаная коса перекрывает городской водозабор

Анатолий Кырджагасов так же рассказал о проблемах с песчаной косой, которая  стало близко подходить к городскому водозабору из-за изменения русла реки Лена. Необходимо больше 30 миллионов рублей на дноуглубительные работы,  чтобы обеспечить водозабор чистой воды. По словам руководителя «Водоканала», по приглашению в Якутск приехали ученые-гидрологи, которые изучают «поведение» Лены, с ними будет прорабатываться вариант использования шлюза на дамбе, чтобы отдалить песчаную косу, тогда в будущем не придется «тратиться» на прорезь, которая в этом году поработала только до марта.

«Инженеры-гидрологи не прогнозируют полного перекрытия водозабора Якутска, так что ближайшие 5-10 лет без воды не останемся», — заверил Анатолий Кырджагасов.

Промывка труб и повышение тарифов

— С 1 июля будет ожидаемое повышение тарифов на наши услуги, регулятор рекомендовал усредненную цифру по всем коммунальным услугам – 4,5 процента, — отметил руководитель «Водоканала».

— С 1 июня начнется промывка труб – магистральных и внутридомовых. Уже согласован график промывки с городскими службами. Нужен ежедневный контроль, в том числе и со стороны самих жителей, что в их интересах. Необходимо вычистить из всех труб накопившуюся грязь. В связи с этими работами возможно временное ухудшение качества воды, о чем заранее предупреждаем жителей. На сайте «Водоканала» будет график промывки труб по всему городу, — сказал Анатолий Кырджагасов. 

О работе «Водоканала» на Вилюе

Остановился гендиректор «Водоканала» и на предстоящей работе в Вилюйской группе, где предприятие утверждено основным оператором. Инвестиционная программа уже утверждена, источники — бюджеты всех уровней, а так же возможно привлечение инвесторов в виде государственно-частного партнерства. Детали определятся после утверждения бюджета в Ил Тумэне. Речь идет о миллиардах рублей, в них входят и ежегодные 150 миллионов рублей, которые будет платить АЛРОСА после техногенной катастрофы на реке Вилюй. 

— Качество воды в Вилюе значительно хуже, чем на других реках, ведь там ведется большая алмазо- и газодобыча, — отметил Анатолий Кырджагасов. — Мы подготовили свои предложения, наши специалисты провели ревизию, где и что надо сделать, какие водоочистные и канализационные сооружения необходимы.

Развеял он и предположения, что инвестиции на возведение объектов в Вилюйских группе включат в тарифы для жителей столицы: «Тариф для каждого муниципального образования устанавливается отдельно, перекрестное ценообразование не предусмотрено».

Эстафета хоров к 75-летию Победы

В конце пресс-конференции Анатолий Кырждагасов рассказал об инициативе коллектива «Водоканала» провести акцию к 75-летнему юбилею Победы в 2020 году: мужской хор «Водоканала» выступит первым и передаст песенную эстафету другим коллективам, а завершится она общим праздничным концертом.

Источник: Татьяна Бурцева.
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