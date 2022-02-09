Впервые завоз в арктическую Якутии состоится по Севморпути

Впервые часть социально значимых продовольственных товаров в арктические районы Якутии завезут через северный морской путь

Ранее социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в арктические и северные районы республики доставлялись по следующей логистике – железной дорогой до Нижнего Бестяха, затем в период навигации водным транспортом по рекам, а оставшуюся часть – автозимниками грузовым автотранспортном. Также в прошлом году продукты в эти муниципалитеты доставлялись с использованием малой авиации.

Завоз СЗПТ через северный морской путь силами АО «Якутоптторг» значительно сократит транспортные расходы, что несомненно повлияет на стоимость продуктов в арктических и северных районах. К сожалению, в настоящее время наблюдается повышение цен на большинство продуктов. В связи с этим одной из главных задач является сдерживание роста цен.

Для выполнения данной задачи по перевозке социально значимых продовольственных товаров судно СТК-1012 из собственного флота АО «Якутоптторг» пройдёт по Беломорcко-Балтийскому и Волго-Донскому каналам и осуществит загрузку в Краснодарском крае к середине июня. Завоз СЗПТ в арктические районы по северному морскому пути планируется осуществить к концу июля. В данное время корабль находится на текущем ремонте в п. Вознесенье Ленинградской области. В этом году в период навигации запланировано два рейса данного судна из Краснодарского края по северному морскому пути до портов в Тикси и Черском. Планируется доставить 3 тысячи тонн социально-значимых продовольственных товаров. Это 50% процентов от планового объёма перевозки грузов АО «Якутоптторг» в период навигации для арктических и северных районов.

В ходе рабочей поездки в Москву Председатель Правительства РС(Я) Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «Якутоптторг» Николай Алексеев посетили крупнейшую международную выставку продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «ПРОДЭКПСО-2022», где встретились с производителями муки, сахара, риса, растительного масла. В результате переговоров определено, что социально значимые продовольственные товары в объёме 1,5 тысяч тонн будут отгружаться напрямую от производителей Краснодарского края. В частности, если ранее муку закупали в Новосибирске, Томске и Алтайском крае, то в этом году решено напрямую приобрести в Краснодаре.

Отметим, что на Продэкспо-2022 представлены экспозиции производителей продуктов питания страны, в том числе предприятий Республики Саха (Якутия) – ООО «Якутская рыбная компания», «Саха чай» и СХПК «Тумэн».