02.08.2022
14:27
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Спорт

Впервые за историю проведения игр «Дети Азии» вольники из Якутии не вышли в финал

Такое событие произошло впервые за историю игр — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Якутские борцы не смогли выйти в финал и потеряли возможность сразиться за золотые медали международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке.

Но у них есть возможность привезти в республику бронзовые награды.

Фото: «Спорт Якутии»
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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