Впервые за 40 лет речной флот Якутии обновился двумя пассажирскими скоростными судами нового поколения «Валдай 45Р». Суда на подводных крыльях приобретены при поддержке правительства Якутии на условиях льготного лизинга дочерним предприятием Ленского объединенного речного пароходства ООО «Ленатурфлот».

Сегодня, 28 мая, на причале городского округа «Жатай» проведено торжественное мероприятие в ознаменование ввода в эксплуатацию новых пассажирских скоростных судов «Валдай 45Р» на реке Лене.

Глава Якутии Айсен Николаев в своей приветственной речи отметил, что благодаря поддержке правительства РФ, федеральным программам в стране начался выпуск современных российских судов нового поколения на подводных крыльях. «Я очень рад, что благодаря работе Правительства республики, АО «Машпромлизинг», ПАО «ЛОРП», федеральных судостроительных компаний в непростое экономическое время пассажирские судна нового поколения одним из первых появились в нашей республике. В Якутии, где только в одном Ленском бассейне обслуживается около 11 тысяч километров внутренних водных путей, очень важно стабильное функционирование речного транспорта, обеспечение безопасности и комфорта пассажирских перевозок. Я очень рад за наших пассажиров, потому что современные суда нового поколения уже с сегодняшнего дня выйдут на рейсы по маршруту Якутск-Олёкминск», — сказал глава региона.

В этом году Олёкминский район примет гостей и участников республиканского Ысыаха Олонхо, а с учётом начала реконструкции аэропортового комплекса, как раз появление судов «Валдай 45Р» обеспечит комфорт и безопасность передвижения пассажиров.

Генеральный директор Центрального Конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев выразил уверенность, что суда нового поколения «Валдай 45Р» положительно зарекомендуют себя на пассажирских перевозках региона. «Мы рады, что сегодня суда нового поколения начинают свою навигацию на главной водной артерии региона – на реке Лена. Уверен, что наши суда смогут завоевать любовь экипажа и пассажиров, потому что при их разработке мы старались учесть все замечания и пожелания. Надеемся, что между Якутией и нашим конструкторским бюро продолжится взаимовыгодное сотрудничество», — отметил он.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов выразил слова благодарности в адрес руководства и правительства региона за оказанную помощь в приобретении на льготных условиях лизинга пассажирских судов нового поколения. «Пассажирский речной флот Якутии не обновлялся в течение 40 лет. В 1980-е годы к нам пришел 20-летний курсант речного училища, и вот прошло 40 лет ему исполнилось 60 лет, а он до этого момента не имел возможности эксплуатировать новое судно. Ровно три года назад 28 мая президент нашей страны доверил Айсену Сергеевичу Николаеву руководить республикой. Вдвойне символично, что в этот день мы даём старт навигации пассажирских судов нового поколения «Валдай 45Р», что свидетельствует о значительных достигнутых за столь короткое время результатах работы руководства и правительства республики», — подчеркнул Сергей Ларионов.

Мелкосидящие судна нового поколения «Валдай 45Р» пассажировместимостью до 45 человек оснащены системой отопления и кондиционирования, комфортабельными мягкими креслами для долгих путешествий, приспособлены для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.