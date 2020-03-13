Впервые за 10 лет перенесен форум «Дни Арктики и Антарктики в Москве»

Уважаемые друзья – участники, коллеги, партнеры, гости Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве», представители СМИ!

К сожалению, организаторы – Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство природных ресурсов и экологии РФ вынуждены сообщить о переносе на осень всех мероприятий Форума в связи с эпидемиологической обстановкой. Форум переносится впервые за 10 лет своего существования.

Еще раз подчеркиваем: Дни Арктики и Антарктики в Москве не отменяются! Мы обязательно опубликуем новую дату Форума на сайте http://arctic-days.ru .

Как вы знаете, официальный старт мероприятий должен был состояться 20 марта 2020. В этом году программа особенная – статусные деловые, яркие культурные события, множество творческих коллективов и участников из арктических регионов, зарубежных представителей.

Но вчера, 12 марта 2020 г., ВОЗ объявила о пандемии короновируса и это заставило нас скорректировать наши планы.

Подготовка к Дням Арктики и Антарктики в Москве продолжается. Надеемся, что отсрочка Форума предоставляет нам возможность сделать программу еще более насыщенной и интересной. И мы вас по-прежнему всех приглашаем и ждем. Ваша регистрация/аккредитация будут действительными на новые даты проведения Форума.

Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями программы на сайте Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве» http://arctic-days.ru