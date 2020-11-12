Впервые Якутия готова к отопительному сезону на 100%

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 100% муниципальных образований Якутии. Данного показателя удалось достичь впервые.

Для сравнения, в 2019 году получили 44 муниципальных образования. В 2018 — 25, 2017 — 15, 2016 — 14, 2015 — 6.

Напомним, что данная задача перед муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими предприятиями республики была поставлена министром ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

«В этом году предприятиями ЖКХ и энергетики, муниципальными образованиями Якутии проведена слаженная и плодотворная работа несмотря на непростой период — в условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В срок завершены все необходимые мероприятия для подготовки к надежному прохождению ОЗП. Благодарю за совместную работу Ленское Управление Ростехнадзора, Прокуратуру республики и Роспотребнадзор», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

Также глава ведомства отмечает, что получение паспортов готовности — не повод для расслабления, а должно стать стимулом к достижению больших результатов для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона в республике.

В рамках подготовки к ОЗП произведен текущий ремонт в 1 191 котельных, 3 954,3 км тепловых сетей, 1 430,5 км водопроводных сетей, 749 км канализационных сетей, 29 544,1 км линий электропередач различного класса напряжения, 144 ДЭС работают в штатном режиме. В навигацию доставлен весь запланированный объем топлива — 545,2 тыс. тонн.

Проверка готовности к отопительному периоду муниципальных образований осуществляется Ростехнадзором. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду составляют: не позднее 15 сентября — для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября — для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября — для муниципальных образований.

Муниципальное образование получает паспорт готовности, если выполнены требования по готовности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии и требования по готовности для муниципальных образований в соответствии Правилами оценки готовности к отопительному сезону.