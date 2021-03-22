ВЕНЕЦИЯ — один из древнейших городов планеты!

Уникальный и единственный в своем роде! Культурный и духовный центр древней Европы. Словно легкая вуаль окутывает он своей волшебной лаской и увлекает в таинственный мир, полный очарования, где нет предела воображению!

Филармония Якутии приглашает погрузиться в атмосферу самого романтичного города мира на концерте «Viva, Венеция!»



Симфонический оркестр Symponica ARTica под управлением Натальи Базалевой исполнит произведения Вивальди, Корелли, Паганини, Верди, Альбинони, Беллини, Малера, Россини, Прокофьева и Чайковского.

Солисты: Чингиз Османов (скрипка, Санкт-Петербург), Ульяна Голикова (скрипка, Якутск), Павел Ляхов (кларнет, Якутск).

В концерте примет участие Симфонический хор Филармонии Якутии.

Впервые в Якутке — Чингиз Османов (скрипка, Санкт-Петербург)

Лауреат международных конкурсов. С 2010 года — приглашенный концертмейстер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. С 2012 года — преподаватель Петербургской консерватории.

Ждем вас 27 марта в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Стоимость билета 350 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

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