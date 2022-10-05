Впервые в Якутии конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Сегодня в Якутии впервые стартовал всероссийский конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Заявку на участие в чемпионате подали 158 IT-специалистов, из них 58 из республики, сообщает ЯСИА.

Заявки принимаются до 28 октября. А для зарегистрированных в ближайшие дни начнётся активная IT-прокачка: тренировочные задачи с экспертами, мастер-классы и многое другое.

Послушать и принять участие в мероприятии могут все желающие. Подробная информация доступна по ссылкам: официальный сайт, VK и Telegram. Как отметил министр инноваций Анатолий Семенов, конкурс подойдёт не только опытным, но и начинающим разработчикам. «Чемпионат как большой спорт, в котором можно обучиться чему-то новому, познакомиться со своими единомышленниками и заявить о себе на всю республику и Россию», — отметил он.