Впервые в Сахацирке спектакль «Снегурочка» для неслышащих детей

Впервые в Малом зале Государственного цирка РС (Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых состоялся спектакль с участием сурдопереводчика

28 марта гостями Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых стали учащиеся Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для неслышащих. Впервые в практике нашего цирка показ спектакля состоялся с участием сурдопереводчика. Ребятам была представлена постановка по мотивам пьесы-сказки Александра Островского «Снегурочка» в исполнении юных артистов детской театральной студии «Три апельсина» при Государственном цирке Якутии. Режиссер — основатель и руководитель студии, отличник культуры РС (Я) Ольга Андреева.

Спектакль в четырех действиях приурочен к 200-летию со дня рождения русского драматурга и писателя Александра Островского и к 50-летию творчества заслуженного артиста России и Республики Саха (Якутия) Сергея Расторгуева.

Сказочная постановка о дружбе и любви, которые в союзе с добром творят настоящие чудеса, принята юными зрителями с большим интересом и восторгом. Ребята внимательно смотрели на выступающих и на Татьяну Алексееву – профессионального суродопереводчика, учителя национальной культуры Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для неслышащих, которая передала происходящее на сцене в жестах, мимике и эмоциях.

Юные артисты из театральной студии очень волновались перед выступлением и были горды принять участие в первом специальном закрытом показе с участием сурдопереводчика. После представления всем гостям были вручены раскраски от партнера встречи Национального книжного издательства «Айар».

Управляющая творческим коллективом цирка Анастасия Тимофеева, которая владеет жестовым языком, организовала детям после спектакля экскурсию, рассказала о цирковом искусстве, истории создания цирка Якутии и познакомила ребят с артистами цирка. Так, перед гостями выступил акробат-жонглер, отличник культуры РС (Я) Пантелеймон Габышев. Артист владеет навыками дактилологии, поэтому легко нашел подход и сумел заинтересовать гостей. Ребятам очень понравился его номер — жонглирование мячами, кольцами и булавами. Каждое движение жонглера они встречали шумными аплодисментами.

Также зрители посетили зверинец. Дрессировщица Мария Жиркова подробно рассказала об особенностях работы с лошадьми, якутским жеребцом, маламутами и другими животными. Сегодня дети узнали много нового о цирковом мире и зарядились доброй энергией. Для цирка данный проект стал настоящим вдохновением и новым опытом работы в социальном направлении.

Отметим, что руководство Государственного цирка Якутии на постоянной основе ведет работу по поддержке детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, предоставляет пригласительные билеты на цирковые представления. Тесно сотрудничает с коррекционными школами, с обществом глухих и обществом слепых. Директор цирка Сергей Васильевич Расторгуев является членом попечительского совета ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья».