Впервые в России: Врачи понесут строгое наказание…

Два врача центральной районной больницы села Советcкое в Алтайском крае приговорены к реальным срокам лишения свободы. Они признаны виновными в смерти годовалой девочки из Якутии, которая гостила у родственников на Алтае.

Ребенок 11 января 2021 года поступил в медучреждение с ожогами — малышка опрокинула на себя чашку горячего чая. Жизни полученная травма не угрожала, но девочку родители отвезли в больницу для углубленного обследования. Через несколько часов ребенок скончался. При установке катетера ей проткнули легкое. В легких девочки были обнаружены множественные проколы, приведшие к смерти.

«Двумя врачами — заместителем главного врача, по совместительству — анестезиологом-реаниматологом, и врачом анестезиологом-реаниматологом была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием игл большего диаметра, не соответствующих возрастной группе, а также без ультразвуковой визуализации и ЭКГ-мониторинга. В тот же день девочка скончалась. Согласно результатам судебной экспертизы, к смерти ребенка привели действия врачей, нарушившие порядок проведения медицинской манипуляции», — говорится в сообщении Следкома по Алтайскому краю.

Каждый из медиков приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено заниматься врачебной деятельностью два года после отбытия основного наказания. Это первый в России приговор врачам по статье о ненадлежащем оказании услуг, согласно которому назначены реальные, а не условные сроки наказания.