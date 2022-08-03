Впервые в новейшей истории Якутии совершён чин пострижения в Великую схиму

По благословению правящего архиерея настоятель Спасского монастыря игумен Иоанн (Калугин) совершил постриг тяжко болящей сестры Старо-Покровского женского монастыря города Покровска монахини Анны (Слепцовой) в Великую схиму — передает Роман архиепископ Якутский в телеграм-канале. В схимническом постриге было дано имя схимонахиня Херувима, в честь святых Небесных Сил Бесплотных Херувимов.

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