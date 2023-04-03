Впервые в мире прямая трансляция из Вечной мерзлоты

В «Царстве вечной мерзлоты» открылась новая экспозиция, посвященная 30-летию ювелирного дома «Киэргэ».

Скульптура девушки в якутском национальном костюме с полным набором традиционных серебряных украшений «Небесная невеста» стала центром скульптурного ансамбля в одно из пещер комплекса «Царство вечной мерзлоты». По словам ледового скульптора Шадрина Александра Ивановича, композиция была изготовлена за 10 дней.

небесная невеста черный глухарь

Мы (с командой) постарались создать скульптуры, которые бы максимально соответствовали пожеланиям ювелирного дома «Киэргэ». Помимо самой «Небесной невесты» мы вырезали из льда сундук с подарками от ее жениха, который охраняют черный глухарь и рысь. Также были созданы доспехи и оружие жениха, коновязи, лошадь девушки с седлом и всем остальным убранством, многочисленные птицы и белки. Особое внимание было уделено якутским орнаментам.

Шадрин Александр Иванович лошадь невесты



На мероприятии присутствовали много уважаемых гостей, включая Кирилла Евгеньевича Бычкова, Тимура Юрьевича Ханды, Марину Олеговну Богословскую, Гаврила Витальевича Кириллина и других.

сундук

Тимур Юрьевич Ханды отметил, что данная экспозиция «Киэргэ» непременно оставит неизгладимое впечатление на посетителей ледового комплекса «Царство вечной мерзлоты», который является одним из популярнейших туристических объектов Якутии.

Директор ювелирного дома «Киэргэ» Александр Кириллович Павлов поблагодарил всех за посещение открытия экспозиции и разделение радости от такого волнительного события.

В этом году ювелирному дому «Киэргэ» исполняется 30 лет. Поэтому мы решили провести не одно юбилейное мероприятие, а десятки. Уже было проведено 3 мероприятия, в том числе Республиканский турнир с мастерской нормой памяти мастера спорта ЯАССР Выбора Бакалырова. А 1 декабря проведем наше заключительное мероприятие в Театре оперы и балета – «Бриллиантовый бал». Сегодня я хочу поблагодарить руководство комплекса «Царство вечной мерзлоты» за предоставление нам пещеры, в которой размещена наша экспозиция. Также хочу поблагодарить наших мастеров Александра Ивановича Шадрина и его сына Дмитрия Шадрина, которые работали над созданием ледовых скульптур. Павлов Александр Кириллович



Вживую оценить красоту экспозиции ювелирного дома «Киэргэ» могут все желающие, посетив «Царство вечной мерзлоты» ежедневно с 10:00 до 19:00.