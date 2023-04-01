01.04.2023
15:16
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Якутия
Впервые самолет доставил туристов на Ленские столбы
Национальный парк «Ленские столбы» принял первых «воздушных» туристов
Туристов доставили на самолете компании Полярные авиалинии до национального парка сегодня, 1 апреля. Самолет приземлился на лед реки Лены. Самолет вылетел из аэропорта Якутска и через 45 минут приземлился в местности Батамай. Прямо на льду.
Первопроходцев торжественно встречали обрядом благословения. Оттуда организованный трансфер доставил группу к подножию Ленских столбов, сообщает тгк V ЯКУТИИ.РУ
Фото: тгк V ЯКУТИИ.РУ
Источник: тгк V ЯКУТИИ.РУ
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