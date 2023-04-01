Впервые самолет доставил туристов на Ленские столбы

Национальный парк «Ленские столбы» принял первых «воздушных» туристов



Туристов доставили на самолете компании Полярные авиалинии до национального парка сегодня, 1 апреля. Самолет приземлился на лед реки Лены. Самолет вылетел из аэропорта Якутска и через 45 минут приземлился в местности Батамай. Прямо на льду.

Первопроходцев торжественно встречали обрядом благословения. Оттуда организованный трансфер доставил группу к подножию Ленских столбов, сообщает тгк V ЯКУТИИ.РУ

Фото: тгк V ЯКУТИИ.РУ Источник: тгк V ЯКУТИИ.РУ

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