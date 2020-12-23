Впервые с 2015 года ЯТЭК возобновило добычу газа на Мастахском месторождении

22 декабря 2020 года ПАО «ЯТЭК» ввело в эксплуатацию Мастахское газоконденсатное месторождение в Якутии. Старт работ был дан, несмотря на экстремальные погодные условия. Температура воздуха в районе месторождения в последние дни опускается до -55°C.

Для запуска работы был произведен ремонт эксплуатационных скважин и восстановлена Установка комплексной подготовки газа Мастахского газоконденсатного месторождения. После пуска газ с Мастахского месторождения поступил в магистральный газопровод Мастах-Якутск. Сейчас из эксплуатационного фонда месторождения в работе находятся три скважины: №65, №105, №110 с оптимальным дебитом по газу 406 000 м3 в сутки и газовому конденсату 17,6 тонн в сутки.

Отмечается, что эксплуатация Мастахского месторождения возобновилась после длительного перерыва. С 2015 года добыча на объекте не велась, периодически проходили только тестовые испытания скважин. Кроме того, на месторождении возник ряд технологических проблем, из-за которых объект полностью остался без отопления и технологического пара.

Решение проблем эксплуатации нашлось сразу после смены владельца ПАО «ЯТЭК» и приходом в компанию нового менеджмента. Реконструкция Мастахского месторождения стала одним из первых масштабных инфраструктурных проектов, реализованных новым руководством компании. В 2020 году Мастахское газоконденсатное месторождение начали восстанавливать и к концу декабря стал возможен его запуск в промышленную эксплуатацию с выдачей газа в магистральный газопровод.

Справочно:

Мастахское газоконденсатное месторождение расположено в 400 км к северо-западу от Якутска, на правобережье реки Вилюй, в нижнем течении его правых притоков – рек Баппагай и Таигнары и в 170 км к западу от газопровода Усть-Вилюй – Якутск. На месторождении берет начало газопровод Мастах – Якутск – Покровск. В административном отношении месторождение расположено на территории Кобяйского района. Районный центр – Сангары. В 100 км к западу от Мастахского месторождения находится база Северо-Якутской нефтеразведочной экспедиции – поселок Кысыл-Сыр. Разведанные запасы газа на Мастахском газоконденсатном месторождении составляют: 25,9 млрд м3 газа. В 2021 году ПАО «ЯТЭК» планирует добыть 200 млн м3. К 2025 году объемы добычи в годовом выражении выйдут на уровень в 700-1000 млн м3 газа.