Впервые! На закрытии симфонического сезона выступит известная скрипачка

«Всероссийские филармонические сезоны» — проект, реализуемый Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией с 2003 года. Уникальный творческий проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей регионов страны. К участию привлечены ведущие филармонии и симфонические оркестры России.

Впервые в Якутске в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» выступит дипломант XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, лауреат молодежной международной премии «Триумф», заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич в сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Натальи Базалевой.

Концерт закроет симфонический сезон Филармонии Якутии 2021-2022 гг.

Ведущая концерта — музыковед, заслуженный деятель искусств РС(Я) Елена Ким-Татаринова.

В программе:

Дж.Верди Увертюра к опере «Сила судьбы»

И. Брамс Симфония № 3 фа мажор, соч. 90

Концерт для скрипки с оркестром, ре мажор, op. 61 Людвига ван Бетховена;

Ждем вас 19 мая в 18:30 в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.

Стоимость билетов 500/700 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

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