Впервые можно будет из Якутии поездом доехать до Благовещенска

Беспересадочное железнодорожное сообщение впервые свяжет Якутию и Благовещенск. Поезд будет отправляться через день из Нижнего Бестяха и Благовещенска. Первый рейс состоится 24 августа.

«Учитывая растущий спрос на пассажирские перевозки, в целях повышения уровня транспортной мобильности жителей Якутии и качества обслуживания пассажиров запускается новый пассажирский поезд по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Время в пути до Благовещенска составит 1 сутки 16 часов. С поездом Нижний Бестях – Благовещенск будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска. В остальные дни будет курсировать поезд Нижний Бестях – Тында, с которым будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения до Благовещенска, Владивостока и Иркутска.

Напомним, в 2021 году также впервые запустили пассажирский поезд между Якутией и Приморьем. Уже с 18 октября текущего года, после окончания периода ремонтных путевых работ на участке Нерюнгри — Тында Дальневосточной железной дороги, беспересадочные маршруты Нижний Бестях – Владивосток и Нижний Бестях – Благовещенск станут ежедневными. Отметим, что с момента открытия пассажирского движения до станции Нижний Бестях в июле 2019 года наблюдается кратный рост пассажирооборота. В июле текущего года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 28,1 тыс. пассажиров – рост в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.