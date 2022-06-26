Впервые «Дети Азии» пройдут за пределами республики

Старт эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялся в воскресенье, 26 июня, на национальном празднике Ысыах, в местности Ус Хатын.

В церемонии приняли участие президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев и Глава городского округа «Город Якутск» Евгений Григорьев.

«От имени Правительства Республики поздравляю вас с проведением национального праздникаЫсыах и с начало передачи эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Для каждого жителя это волнительный день, поскольку инициированные еще первым Президентом Республики. Игры пройдут во Владивостоке уже в конце июля. Отрадно, что Эстафета Огня начинается с исторической Родины спортивных игр «Дети Азии», города Якутска», — подчеркнул Сергей Местников.

По традиции факелоносцами стали именитые якутские спортсмены. Горящий факел первыми пронесли: заслуженный мастер спорта по боксу Василий Егоров, призер Первенства России 2022 года по легкой атлетике Данил Андросов, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова и победительница Первенства России 2021 года по пулевой стрельбе Алина Готовцева. Атлеты пробежали дистанцию, после чего хранители вернули огонь в капсулу, которуюторжественно передали министру спорта Приморского края Жану Кузнецову.

«Впервые летние игры «Дети Азии» пройдут за пределами республики Саха (Якутия). До начала игр в Приморье состоится еще одно масштабное событие — эстафета огня, которая побывает во всех уголках края, а ее участниками станут 400 факелоносцев. Уверен, что это символическое пламя послужит мощным стимулом для привлечения к занятиям спортом многих приморцев, и в первую очередь, детей и молодежи», — обозначил министр спорта.

Он также добавил, что Приморский край активно готовится принять игры «Дети Азии». В регионе завершается обновление спортсооружений, приобретен новый спортивный инвентарь, сформированы сборные команды.

Из Якутска огонь VII Международных спортивных Игр «Дети Азии» отправится в Приморский край. В понедельник, 27 июня, состоится торжественная встреча в аэропорту Владивостока. В Приморье эстафета огня начнет свой путь 30 июня в Большом Камне и в течение месяца побывает во всех муниципальных образованиях.Завершится эстафета на церемонии открытия игр зажжением чащи огня 28 июля концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа по поручению Президента России Владимира Путина. Ожидается, что общая численность участников составит около 2 тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Приморье на правах принимающей стороны выставит самую многочисленную сборную, в двух составах которой выступят 304 спортсмена.