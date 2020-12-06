Впереди — новые вершины! АЭБ отмечает 27-летие со дня основания
В этом году Алмазэргиэнбанк отмечает 27-й день рождения. Всё это время для команды АЭБ насыщено творческой, интересной и, что самое главное, результативной деятельностью.
Тех успехов, которых мы достигли за почти три десятилетия, невозможно представить без клиентов и партнёров банка. Поэтому в свой день рождения мы хотим в первую очередь сказать спасибо вам — друзьям АЭБ. Спасибо за поддержку, за участие в реализации значимых проектов, за ваши предложения по повышению качества сервисов и услуг.
Мы признательны вам за оказанное доверие и надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще более эффективным и взаимовыгодным.
Команда Алмазэргиэнбанка уверена, что совместными усилиями мы сделаем многое для развития нашей родной республики и всей страны.
Впереди — новые вершины!
Ваш Алмазэргиэнбанк
+7 (999) 174-67-82