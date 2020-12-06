06.12.2020
14:31
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Финансы

Впереди — новые вершины! АЭБ отмечает 27-летие со дня основания

 
В этом году Алмазэргиэнбанк отмечает 27-й день рождения. Всё это время для команды АЭБ насыщено творческой, интересной и, что самое главное, результативной деятельностью. 
Тех успехов, которых мы достигли за почти три десятилетия, невозможно представить без клиентов и партнёров банка. Поэтому в свой день рождения мы хотим в первую очередь сказать спасибо вам — друзьям АЭБ. Спасибо за поддержку, за участие в реализации значимых проектов, за ваши предложения по повышению качества сервисов и услуг. 
Мы признательны вам за оказанное доверие и надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще более эффективным и взаимовыгодным.
Команда Алмазэргиэнбанка уверена, что совместными усилиями мы сделаем многое для развития нашей родной республики и всей страны.
Впереди — новые вершины!
Ваш Алмазэргиэнбанк 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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