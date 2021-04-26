26.04.2021
09:06
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Политика

Вперед и с песней: Сардана Авксентьева идет в Госдуму

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась в соцсетях своими вокальными данными и между делом сообщила, что идет на выборы в Госдуму.

Выбрала Сардана Владимировна партию «Новые люди», которую основал владелец косметической компании «Faberlic» Алексей Нечаев.

Преданные подписчики экс-мэра восхищены и желают ей удачи.

Источник: https://www.instagram.com/p/COGu7jKoms4/?igshid=1tw2kudrdy1hb
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