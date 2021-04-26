Вперед и с песней: Сардана Авксентьева идет в Госдуму

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась в соцсетях своими вокальными данными и между делом сообщила, что идет на выборы в Госдуму. Выбрала Сардана Владимировна партию «Новые люди», которую основал владелец косметической компании «Faberlic» Алексей Нечаев. Преданные подписчики экс-мэра восхищены и желают ей удачи. View this post on Instagram A post shared by Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх