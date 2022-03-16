Возвращение в рабство: новоиспеченный министр прокомментировал свой старый твит

Новоиспеченный министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды готов активно взаимодействовать с бизнесом для решения проблем отрасли. Об этом он заявил «Якутия.Инфо», комментируя предварительные планы работы.

Ранее журналист Виталий Обедин вспомнил заявление молодого человека о том, что госслужба – это рабство. «Министром предпринимательства назначен Тимур Ханды, некогда прославившийся своим заявлением о том, что госслужба – это рабство, и он счастлив снова стать (тогда уходил из Минэкономики) предпринимателем», — отметил он у себя в ТГ-канале.

Новый глава Минпреда считает, что ничего противоречащего ранее заявленному он не сказал. «Интернет не прощает! Да, твит гуляет, но это уже история. Я, конечно, писал в тот раз публикацию о том, что мнение меняется. Госслужащий – это слуга народа, разве это не так? С таким настроем для родного населения Якутии и надо работать», — отметил он в комментарии «Якутия.Инфо».

14 марта глава Якутии Айсен Николаев назначил министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тимура Ханды.

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