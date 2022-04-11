Возвращение Сыгый Кырынаастыыр

В год культурного наследия народов России, объявленного президентом России Владимира Путина, у нас в Республике делается много плодотворной работы. Но, необходимо отметить, что эта работа началась у нас задолго до появления указа президента России.

Как вы помните, Главой муниципального района «Вилюйский улус (район)» – Сергеем Николаевичем ВИНОКУРОВЫМ, с целью увековечивания имени Марка Жиркова, в 2018 году был инициирован первый Межвузовский конкурс молодых исполнителей им. М. Н. Жиркова в номинации «Академическое пение», где в стенах Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского звучали вокальные произведения якутских композиторов.

Настойчивая работа Сергея Николаевича также была ознаменована в вводом в эксплуатацию долгожданного уникального районного Дворца Культуры им. М.Н. Жиркова.

Ровно год назад, в апреле месяце, ректорат и профессора Московской консерватории были рады открывшемуся I –му Международному конкурсу молодых пианистов имени М.Н. Жиркова.

Давайте вспомним выступление Сергея Винокурова на открытие I –го Международного конкурса молодых пианистов имени М.Н. Жиркова в концертном зале им. С. Рахманинова.

https://youtu.be/SSuN838Imgg

Разве мы можем забыть слова ректора МГК им. П.И. Чайковского, заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора искусствоведения, профессора Александра Сергеевича СОКОЛОВА, где на празднование 155-летия Московской консерватории он сказал следующие слова: «…в условиях всеобщего пандемического кризиса, главный инициатор Сергей Винокуров и его замечательная команда подарили нам незабываемые праздники классической музыки во имя увековечивания – нашего выпускника Московской консерватории, выдающегося общественного, государственного деятеля, первого организатора музыкально-театрального дела, инструментального, хорового, вокального исполнительства в Якутии, фольклориста и исследователя Марка Николаевича Жиркова»?

Необходимо отметить, что благодаря стараниям С.Н. Винокурова, все эти годы имя Марка Жиркова звучало много раз: на самых различных уровнях были проведены научно-практические конференции, концерты, встречи. Так, например, 15 марта этого года совместно с музыкальной общественностью столицы был организован круглый стол по дальнейшему увековечиванию имени Марка Жиркова.

8 апреля 2022 года, в день рождения композитора, в Якутске SMART библиотекой был организован библиотечный урок среди учащихся СОШ, где в доступной форме была рассказана деятельность и творчество композитора.

10 апреля в дистанционном формате, педагог музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, Чаянда Скрыбыкина с участием музыковеда Зои Кириллиной провела онлайн-лекторию, посвященную к 130-летию выдающего музыкального деятеля, где любители музыки получили интересные сведения о корифее якутской музыкальной культуры.

В тот же день, автор проекта «Музыкальная гостиная» Татьяна Павлова организовала встречу «Марк Жирков – первый якутский композитор: связь поколений».

Итак, в рамках празднования знаменательной даты выдающегося сына якутского народа 13 апреля в жителей Якутска ждёт долгожданная встреча с оперой М.Н. Жиркова и. Г.И. Литинского «Сыгый Кырынаастыыр».

Фишкой данной премьеры является тот факт, что во-первых, премьера новой постановки успешно прошла вчера на родине композитора в г. Вилюйске. Во-вторых, в спектакле участвуют самодеятельные артисты (солисты, хор, часть оркестра), в третьих, оперу сопровождает оркестр национальных инструментов ГТТ им. С. Зверева, о котором так мечтал композитор Марк Жирков.

Необходимо напомнить, что именно Марк Жирков провозгласил новую эру якутского профессионального музыкально-театрального искусства, где якутяне впервые увидели яркий, целостный образ народа Саха в операх «Ньургун Боотур» (премьера состоялась 25.06. 1947), «Сыгый Кырынаастыыр» (27.06. 1947), где якутские зрители были ошеломлены единым слитым объединением: якутского слова, национальной музыки, театральной декорации.

Более того, в этих первых национальных операх Марком Жирковым впервые были раскрыты вокально-художественные достоинства якутских вокалистов, впоследствии получившие мощное развитие в оперно-вокальном искусстве и ставшими любимыми певцами якутского народа.

Стоит ли напоминать, что эти две оперы были поставлены после войны в 1947 году, явившиеся питательной средой для развития молодой музыкальной культуры Якутии.

Замечательная новая постановка оперы «Сыгый Кырынаастыыр», события которого происходят в период позднего средневековья (ХV век), интересная музыка, основанная на мотивах якутской народной песни, в исполнении самодеятельных талантливых артистов Вилюйской земли в сопровождении оркестра национальных инструментов театра танца им. С. Зверева – Кыыл Уола – есть поистине уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия, передачи нравственной ценности из советского поколения в новый, провозвестник современных открытий в развитие якутского профессионального музыкального искусства.

Повторю, что опера, название которой несет дочь Огуруо Бытыка — Сыгый Кырынаастыыр, состоялась вчера на родине композитора в Вилюйске 10 апреля. Горожан и гостей города Якутска опера ждет в театре оперы и балета им. С. Омоллона 13 апреля в 18. 30. Билеты в кассах: кинотеатра «Центральный», Цирка, ДДН им. Кулаковского.

Итак, сегодняшняя постановка лирико-бытовой оперы в четырех действиях «Сыгый Кырынаастыыр» знаменует дань доброй памяти М.Н. Жиркова, где главным из его стремлений было представление якутской оперы с якутским артистами на уровне отечественных постановок своего времени. Сегодня заветная мечта композитора волею случая сбылась благодаря Главе Вилюйского района – Сергея ВИНОКУРОВА.

Нам же остаётся гордиться тем случаем, что пройдя сложный путь развития, испытав на себе влияние различных тенденций музыкального искусства ХХ века, опера «Сыгый Кырынаастыыр» презентуется сегодня новым поколением, где сохранена связь с художественной традицией якутского музыкального искусства.

Премьера второй оперы М. Жиркова и Г. Литинского даёт возможность сохранить духовные ценности нашей уникальной музыкальной культуры и со своим народом встретить юбилейную дату нашей республики – 100-летия образования Якутской АССР. Спешите видеть и услышать оперу, представляющий большой интерес и ценность в истории развития якутской классической музыки.