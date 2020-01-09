Возвращение самого красивого якутянина

Новый год ознаменовывается возвращением на большой ковер чемпиона Азии, участника Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Айаала ЛАЗАРЕВА. Самый успешный якутский тяжеловес практически не выступал на высоком уровне после чемпионата мира 2017 года в Париже в связи с травмой колена, и начнет свой первый поход за возможностью побороться за путевки в Токио на чемпионате Кыргызстана. Соревнования пройдут 10 и 11 января в Бишкеке.

Напомним, на чемпионате мира 2019 года по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) кыргызстанцы сумели завоевать две лицензии. Айсулуу ТЫНЫБЕКОВА выиграла золотую медаль и путевку на Игры-2020 в весовой категории до 62 кг, а весе до 87 кг Атабек АЗИСБЕКОВ стал пятым и также получил право выступить на олимпийском турнире в Токио.

Еще трое легионеров из Якутии на этой неделе пройдут проверку боем на Европейском континенте. За звание чемпиона Беларуси будут бороться Владислав АНДРЕЕВ, Ньургун СКРЯБИН и Андрей БЕКРЕНЕВ. Важный отборочный старт для белорусских вольников пройдет в эти выходные – 12 и 13 января.