Возвращение Людмилы Горевой в политику

Кандидатура Людмилы Горевой рассматривается на должность конституционного советника – сообщает сайт «Эхо Столицы». Конституционный совет создан в Якутии этим летом вместо одноименного суда.

Кандидатура Горевой внесена на рассмотрение депутатского корпуса, решение по ней будет принято на сессии, которая состоится 20 октября. Кандидатура бывшего председателя республиканского суда, а также Дмитрия Миронова, Василия Попова, Александра Седалищева, Альбины Степановой на должность конституционного советника, одобрена профильным комитетом Ил Тумэна.

В конце мая республиканский парламент упразднил Конституционный суд Якутии, как того требует федеральный закон, одобренный Госдумой в ноябре 2020-го, и создал взамен Конституционный совет. В его полномочия входят толкование республиканской конституции и оценка региональных законов и нормативных актов. Совет возглавил бывший спикер Ил Тумэна Петр Гоголев. Его заместителями стали судьи КС республики: экс-глава республиканского избиркома Алексей Ефимов и руководитель секретариата суда Олег Мироновский.

Новый госорган состоит из председателя, двух его заместителей, секретаря-советника, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также советников-представителей общественности.

Людмила Горева покинула пост председателя Верховного суда Якутии в 2019 году. Она руководила судом 18 лет. В интервью СМИ Горева говорила, что уходит в отставку с чувством глубокого удовлетворения.