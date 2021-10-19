19.10.2021
16:33
629

Политика

Возвращение Людмилы Горевой в политику

Кандидатура Людмилы Горевой рассматривается на должность конституционного советника – сообщает сайт «Эхо Столицы». Конституционный совет создан в Якутии этим летом вместо одноименного суда.

Кандидатура Горевой внесена на рассмотрение депутатского корпуса, решение по ней будет принято на сессии, которая состоится 20 октября. Кандидатура бывшего председателя республиканского суда, а также Дмитрия Миронова, Василия Попова, Александра Седалищева, Альбины Степановой на должность конституционного советника, одобрена профильным комитетом Ил Тумэна.

В конце мая республиканский парламент упразднил Конституционный суд Якутии, как того требует федеральный закон, одобренный Госдумой в ноябре 2020-го, и создал взамен Конституционный совет. В его полномочия входят толкование республиканской конституции и оценка региональных законов и нормативных актов. Совет возглавил бывший спикер Ил Тумэна Петр Гоголев. Его заместителями стали судьи КС республики: экс-глава республиканского избиркома Алексей Ефимов и руководитель секретариата суда Олег Мироновский.

Новый госорган состоит из председателя, двух его заместителей, секретаря-советника, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также советников-представителей общественности.

Людмила Горева покинула пост председателя Верховного суда Якутии в 2019 году. Она руководила судом 18 лет. В интервью СМИ Горева говорила, что уходит в отставку с чувством глубокого удовлетворения.

Источник: Эхо Столицы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх