Возвращение «фаворитки» мэра?

Фото «Вести Якутии»

Глава Гагаринской управы Якутска, известный коммунист Дмитрий ШАРИПОВ покидает свой пост, стало известно SakhaLife.

До Гагаринского округа Шарипов работал главой поселка Чокурдах, но его полномочия были прекращены 5 ноября 2019 года депутатами Чокурдахского поселкового Совета 4-го созыва (председатель Татьяна БУРНАШЕВА) на XXXVI (внеочередной) сессии. То есть, Шарипов и двух лет не проработал на этом посту. Ликвидация поста главы объяснялась слиянием администраций Аллаиховского улуса и поселка Чокурдах.

Сейчас Шарипов уходит с поста главы Гагаринской управы в связи с переходом на другую работу, сообщил источник SakhaLife.

Мы связались с Дмитрием Фаильевичем, и он подтвердил данную информацию.

— Наверно, немногие знают, что я работал по срочному договору в качестве исполняющего обязанности главы Гагаринской управы на период отсутствия основного работника. Срок истек. Перехожу на другую работу. Благодарен главе города за бесценный опыт и всемерную поддержку, — отметил Дмитрий Шарипов в беседе с SakhaLife.

Фото Sakhaday

Читателю уж интересно, кто основной работник на посту главы Гагаринской управы? Судя по всему, Анжела Васильевна АХМЕДОВА, человек из команды Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. Именно она значится главой Гагаринской управы на официальном сайте мэрии Якутска.

Фото Sakhaday

Она работала во время выборов в штабе Авксентьевой. До назначения в Управу возглавляла цех бортового питания аэропорта Якутск. Поэтому ей пришлось давать свидетельские показания во время суда над экс-директором аэропорта Якутск Николаем МЕСТНИКОВЫМ, сообщал Sakhaday. В октябре 2019 года Анжела Васильевна внезапно уволилась с поста главы Гагаринской управы, заявив в соцсети, что уходит на повышение.

Повышение ее, если и было, осталось незамеченным СМИ. Но теперь, спустя 9 месяцев, Анжела Ахмедова возвращается на свой пост.

Как тут не вспомнить про каждую кухарку, которая может управлять государством? И это, несомненно, круто. Ведь в нашей стране каждый труд почетен.