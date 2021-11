«Возвращение домой» — вдохновляющий опыт саамов

В минувшие выходные в Национальном музее Финляндии открылась выставка «Mäccmõš, maccâm, máhccan — Возвращение домой». Выставка связана с репатриацией 2200 предметов саамской культуры в музей «Сиида» в Инари. Почему это имеет значение не только для саамов, рассказывает Татьяна Филиппова.

Даже в 2020-х годах продолжаются дебаты о том, кто такие саамы. Между тем, это коренной народ Арктики, численностью около 100 000 человек, чья традиционная земля, Сапми, пересекает международные границы четырех стран. Традиционные источники существования саамов, такие как оленеводство, рыболовство, охота и ремесла, поддерживают девять находящихся под угрозой исчезновения саамских языков.

Политика ассимиляции саамов в Финляндии никогда не была закреплена в национальном законодательстве. Тем не менее, саамы были ассимилированы в финскую культуру. Детям не разрешалось пользоваться родным языком в школе; использование земли, традиционный промысел подвергались давлению.

На протяжении веков саамская культура демонстрировалась с помощью артефактов, собранных в Сапми. Предметы, которые были изъяты из своей среды, часто использовались для создания стереотипных и расистских образов. В чужой среде, с чужой точки зрения, культура саамов приобрела черты красочной и экзотической инаковости. Большинство населения Финляндии испытывало интерес к «мистическим жителям» Лапландии. При этом культура саамов считалась неполноценной и вымирающей.

По мнению саамов, пришло время обновить этот образ, чтобы он соответствовал саамской реальности — «не умирающей, а живой, не чужой, а своей, не финской, а саамской реальности».

Репатриация — возвращение на родину — предметов культуры дает саамам возможность рассказать о своей истории, создать образ своей культуры и передать знания своим потомкам на собственных условиях.

Подчеркивается, что Национальный музей Финляндии и Саамский музей «Сиида» приняли обоюдное и правильное для всех решение о возвращении на Родину предметов саамской культуры. Тем самым они хотят подать пример музеям из других стран.

«Репатриация — это реальная и осуществимая альтернатива», — говорят они.

Саамская коллекция Национального музея Финляндии формировалась на протяжении почти 170 лет в период с 1830 по 1998 год. Экспонаты, пополнявшие коллекцию в разные годы, несут черты своего времени, а также отражают представления и ценности их собирателей.

В 1960-е годы коренные народы отстаивают свое право на управление своим культурным наследием, настаивая на репатриации коллекций, хранящихся в музеях и других учреждениях.

В этом столетии эти дебаты усилились. Расследование, начатое в Норвегии в 2011 году, привело к тому, что Музей истории культуры Университета Осло и Норвежский музей истории культуры приняли решения о передаче пятидесяти процентов своих саамских коллекций в музеи саамов Норвегии.

Выставка об этом процессе была открыта в Тронхейме в 2017 году. Среди гостей — генеральный директор Национального музея Финляндии Элина Анттила и директор музейного ведомства Финляндии Юхани Костет. Впечатленные выставкой, они инициируют репатриацию саамской коллекции Национального музея Финляндии в саамский музей «Сиида».

В Швеции обсуждения все еще идут; проведено несколько репатриаций из музейных коллекций.

Большая совместная работа Национального музея Финляндии и музея «Сиида» по репатриации культурных ценностей имеет международное значение: возвращена почти вся саамская коллекция музея. В данное время фонды «Сиида» содержат более восьми тысяч предметов культуры и искусства. Они пополнятся еще на 2200 артефактов.

По мнению Национального музея Финляндии, возвращенные предметы культуры имеют огромное значение для коренных народов, история которых редко фиксировалась в письменном виде. Артефакты являются носителями информации о предках и их мировоззрении, традиционных знаниях и практических навыках. Они также дают ответы на более широкие философские вопросы, такие, как человечность, связь людей со своей землей и др.

Саамский музей «Сиида» радуется возвращению артефактов на родину: «Репатриация позволяет демонстрировать и изучать артефакты в саамском сообществе, возвращать знания и возрождать опыт. Значение саамских артефактов возрастает, когда они попадают в руки саамов. Вернувшись к своим корням и домой, коллекция оживет».

Экспозиция «Mäccmõš, maccâm, máhccan — Возвращение домой» содержит около 150 оставшихся предметов саамской коллекции Национального музея Финляндии, архивные материалы, фотографии и произведения саамских художников. До возвращения на родину они будут выставлены в Хельсинки до конца февраля следующего года.

За контент экспозиции отвечает саамская активистка Петра Лайти. Выбор предметов искусства и визуальное сопровождение – саамская художница Оути Пиески.

Выставка посвящена любви и заботе, потому что все эти артефакты были сделаны с любовью для использования. Их возвращение домой будет вызывать эмоции, считают организаторы.

«Выставка объясняет ранние этапы финской музейной работы, освещает вопросы, связанные с тем, как приобретаются коллекции, что может вызывать болезненные чувства и мысли о значении культурного наследия для человека и его идентичности. Одновременно с этим, можно порадоваться тому, что эта неизмеримо ценная коллекция существует».

Вступительные речи подытожили важность происходящего для коренного народа Европы, саамов.

На открытие были также приглашены представительницы других коренных народов Арктики — участницы трансграничного мультидисциплинарного проекта Гете-Института «The Right to Be Cold» художница Ниап Сондерс (Нунавик-Монреаль, Канада), поэтесса Мари-Андре Джилл (Л’Анс-Сен-Жан, Канада) и писательница Татьяна Филиппова (Якутск, Россия).

Ниап Сондерс, художница: «Возвращение домой» — это выставка силы. В ее основе лежит гордость и красота. Выставленные 150 артефактов несут в себе такую энергию, которая может исходить только от многовековых знаний и умений народа Сапми. Их со всех сторон окружает современное искусство — в виде рисунков, фотографий и видео. Получилась поэтическая смесь современного и традиционного.

Идея возвращения предметов их законным владельцам, на мой взгляд, является историческим моментом. Момент, когда делаются конкретные шаги в направлении деколонизации. Этот поступок финского правительства должен стать примером для многих других стран мира».

Мари-Андре Джилл, поэтесса: «Меня очень тронула эта выставка. Видеть прошлое — это способ вернуть себе настоящее. Я надеюсь, что фольклор и экзотика не возьмут верх над богатством саамской культуры, а также над другими коренными культурами мира».

Для создания статьи использовались материалы выставки «Mäccmõš, maccâm, máhccan — Возвращение домой».