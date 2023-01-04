04.01.2023
10:51
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Общество

Возвращайтесь домой, мальчики…🙏

Ирина Аллегрова презентовала песню о героях спецоперации – «Возвращайтесь домой, мальчики». Новый хит от «императрицы» зрители приняли очень тепло.

Автор песни «Возвращайтесь домой, мальчики» – Олег Тян – в шоу-бизнесе личность не слишком известная. Он неоднократно пытался покорить сцену и даже участвовал в одном телевизионном проекте. Но больших успехов не добился.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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