Возвращайтесь домой, мальчики…🙏

Ирина Аллегрова презентовала песню о героях спецоперации – «Возвращайтесь домой, мальчики». Новый хит от «императрицы» зрители приняли очень тепло. Автор песни «Возвращайтесь домой, мальчики» – Олег Тян – в шоу-бизнесе личность не слишком известная. Он неоднократно пытался покорить сцену и даже участвовал в одном телевизионном проекте. Но больших успехов не добился.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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