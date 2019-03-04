Возрождение языка – в воспитании подрастающего поколения

Как мы уже знаем 2019 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом языков коренных народов, с целью популяризации языков коренных народов, улучшения их жизни и информированности людей о критических рисках, которые угрожают языкам коренных народов.

1 марта 2019 года участники смены «Дети Арктики» в Центре «Сосновый бор» встретились с интересными людьми – людьми, чья работа связана именно с распространением и возрождением языков коренных малочисленных народов, людьми, искренне болеющих душой за свой народ.

Перед детьми выступили: Валентина Акимова, к.и.н., старший преподаватель кафедры всемирной истории и этнологии СВФУ, Макар Курилов, юкагирский мелодист и автор песен и Александра Аммосова, представитель Ассоциации чукчей.

Они в интересной форме рассказали школьникам про историю юкагирского народа, про становление языка, духовных лидеров, благодаря которым до сегодняшнего дня сохранился язык и традиции. Ребята посмотрели мультфильмы, послушали дивную музыку от самого мелодиста и смогли пообщаться с гостями.

В конце встречи наши гости выразили надежду, что возрождение родных языков произойдет благодаря развитию нравственного сознания подрастающего поколения.

«Сейчас молодые люди стали больше самоидентифицировать себя в качестве представителей малых народов», — отметили они.

Встреча завершилась зажигательным юкагирским танцем “Лоhоhануйли”, запевалой которого выступил Макар Курилов.