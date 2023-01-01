Возросло количество пострадавших при разморожении СОНТ «Сатал»

Новый год в Якутии начался с разморожения крупного частного сектора под Якутском – СОНТ «Сатал».

В Оперштабе информация запаздывает. На этот час официальный сайт Якутии сообщает о поступлении 52 заявок на восстановление системы теплоснабжения в микрорайоне «Сатал». Между тем, в ватсап-группе «Сатала» заявляется о 79 пострадавших домохозяйствах в результате аварии. У одних разморожены дома, у некоторых – гаражи и хозяйственные постройки. Количество пострадавших может увеличиться, так как некоторые жители «Сатала» уехали на праздники в улусы.

Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий САДОВНИКОВ, отвечая на вопрос ИГ «В Якутии.ру» отметил, что на республиканском уровне не рассматривается вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим. Он отвел стрелки к мэрии Якутска, мол, у города есть собственные средства на подобные случаи.

Жители «Сатала» не могут сдержать эмоций, вворачивают и крепкие слова. Все ждали новый год, чудо и радость, а получилось, что в праздник разморожены дома, гаражи, хозпостройки. Разморожены – значит воздух в домах замерз до такой степени, что вода в трубах превратилась в лед, разбивший трубы, и надо менять всю систему отопления. Это дорого, долго и сложно, особенно для частников. Жители частного сектора Якутии несут огромные риски, так как многоквартирные дома обслуживаются все же более внимательно.

Суеты сейчас в «Сатале» много, понаехали все. Но в разгар якутской зимы только оперативные действия могут спасти ситуацию, чего не было в случае «Сатала».

Пример «Сатала» показал, как беззащитны жители частного сектора Якутии, даже под Якутском. Сегодня пострадал «Сатал», где активные социальные жители, есть работающая администрация. А завтра это, не дай бог, может случиться с любым другим районом частного сектора…