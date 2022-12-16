Возраст найденной в Якутии туши древнего бурого медведя составил 3460 лет

Ученые также провели томографические и морфологические исследования животного.

Ученые определили геологический возраст найденного в 2020 году на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в Якутии бурого медведя, он составляет 3460 лет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Туша бурого медведя, жившего в среднем голоцене, сохранилась в условиях многолетней мерзлоты и была обнаружена оленеводами в сентябре 2020 года. Впервые ученым удалось изучить целую тушу ископаемого медведя, до этого у исследователей была только возможность работать с черепами и костями.

«Ископаемого бурого медведя, найденного в Якутии на острове Большой Ляховский, изучают ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с другими российскими исследователями. Результаты генетических исследований рассказали об эволюции бурых медведей на территории Северо-Востока Сибири. В настоящее время уже проведены генетические исследования и радиоуглеродное датирование. Геологический возраст находки составил 3460 лет», — рассказали в вузе.

Благодаря результатам анализа генома животного выявлено значительное сходство митохондриальной ДНК изучаемого объекта с современными бурыми медведями, населяющими Якутию и Чукотку. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда.

Как отметил заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов, ученые также провели томографические и морфологические исследования находки. «По результатам томографических снимков сняты краниологические параметры черепа и измерены некоторые кости скелета. Результаты интерпретированы и станут основой для написания статьи в научном журнале, — процитировали в вузе Чепрасова. — В ближайшее время запланировано проведение 3D-сканирования и 3D-фотограмметрии ископаемого бурого медведя».

Кроме того, запланировано вскрытие туши. «Вскрытие запланировано на февраль следующего года. Специалисты проведут патоморфологические исследования, отберут образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования», — отметила ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного пользования молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева.