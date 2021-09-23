Возобновляются курсы эвенкийского

Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия) информирует о том, что с 20 сентября 2021 года возобновляются курсы по изучению эвенкийского языка для взрослых и детей «Эвэдыт Турэткэл». Занятия будут проводиться в формате онлайн на платформе Zoom.

Расписание занятий:

Взрослая группа — понедельник, среда с 20.00 — 20.40ч.

Детская группа — пятница с 19.00 — 19.30 ч.

Ссылка для подключения к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86381355764?pwd=ZjlLYUJsRUt4S0kyWnJ3N3NObGlpZz09

Идентификатор конференции: 863 8135 5764

Код доступа: 5555

Справка: Курсы эвенкийского языка проводятся по проекту «Общественный этноцентр «Амтылты хоктолитын» (Дорогами предков) при Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия), финансируемого из средств Фонда президентских грантов с октября 2020 года.