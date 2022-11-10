Возобновлены перевозки через Лену в сопровождении ледокола

В связи с ледоставом на реке Лена были приостановлены перевозки грузов в сопровождении ледокола по маршруту 1623 км. р.Лена – о.Медвежий (Жатай-Тектюр-Жатай). Ночью 9 ноября река Лена встала и 10 ноября 2022 года перевозки возобновились, утром началась погрузка на баржу «Жатай-1».

Напомним, что с 4 ноября речники ПАО «ЛОРП» начали осуществлять грузовые перевозки в сопровождении ледокола на р.Лена по маршруту «Жатай-Тектюр-Жатай». В перевозках задействованы: ледокол «Капитан Бабичев», буксир «Капитан Бурковский» и баржа «Жатай-1».

Перевозки будут осуществляться по мере загрузки баржи «Жатай-1». На причалах дежурит полицейский патруль, со стороны ЛОРПа – коммерческое управление и управление по эксплуатации флота. Ведутся работы по укреплению причалов бутовым камнем и скальной породой, отсыпаются ПГС. Ситуация на перевозках полностью контролируется.

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