04.04.2022
17:06
111
Якутия
Возобновлено движение по ледовому автозимнику в Вилюйском районе
С 4 апреля открыт проезд на ледовом автозимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе.
Проезд был закрыт 30 марта в связи с выходом наледи техногенного характера вдоль реки Вилюй.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
#Возобновлено движение по ледовому автозимнику в Вилюйском районе#республика саха (якутия)#управление автодорог РС (Я)#Якутия
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