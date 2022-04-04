Возобновлено движение по ледовому автозимнику в Вилюйском районе

С 4 апреля открыт проезд на ледовом автозимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе. Проезд был закрыт 30 марта в связи с выходом наледи техногенного характера вдоль реки Вилюй.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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