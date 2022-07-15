15.07.2022
12:31
155

Якутия

Возобновлено движение на автомобильной дороге «Харбалах» в Таттинском улусе

В соответствии с приказом   ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 15 июля, со спадом воды на ручье Хадаайы, открыт  проезд для всех видов транспортных средств на участке км 3 — км 6 автомобильной дороги «Харбалаах» в Таттинском улусе.

АО «Тааттаавтодор» надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, с организацией круглосуточного дежурства.

Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх