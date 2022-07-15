Возобновлено движение на автомобильной дороге «Харбалах» в Таттинском улусе

В соответствии с приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 15 июля, со спадом воды на ручье Хадаайы, открыт проезд для всех видов транспортных средств на участке км 3 — км 6 автомобильной дороги «Харбалаах» в Таттинском улусе. АО «Тааттаавтодор» надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, с организацией круглосуточного дежурства.

Фото: пресс-службы Источник: управтодор14

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