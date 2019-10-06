06.10.2019
13:22
344
Якутск
Возобновлено движение автобусных маршрутов по улице Петра Алексеева
Окружная администрация сообщает, что в связи с частичным завершением капитального ремонта возобновлено движение автобусных маршрутов по улице Петра Алексеева, автобусные маршруты №5, 6, 25, 35 будут осуществлять движение согласно схемы, далее по маршруту следования.
Также сообщаем, что автобусный маршрут №16 возобновил движение по улице Красильникова.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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