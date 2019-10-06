Окружная администрация сообщает, что в связи с частичным завершением капитального ремонта возобновлено движение автобусных маршрутов по улице Петра Алексеева, автобусные маршруты №5, 6, 25, 35 будут осуществлять движение согласно схемы, далее по маршруту следования.

Также сообщаем, что автобусный маршрут №16 возобновил движение по улице Красильникова.