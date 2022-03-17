Возобновился экспорт алмазов из России в Индию

Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, вызванного санкциями, введенными Западом после начала военной операции на Украине. Как сообщил ТАСС с ссылкой на газету The Economic Times, трейдеры теперь осуществляют платежи в евро через германские банки.

В Индии надеются, что механизм оплаты рупия — рубль вскоре появится в качестве долгосрочного решения для закупки алмазов в России.

«Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы уже предпочли бы механизм рупия — рубль», — приводит издание слова главы Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колина Шаха.

Индия является мировым центром огранки алмазного сырья, где расположено более 90% всех гранильных мощностей в мире, поэтому большинство алмазов, добываемых российской компанией, тоже проходят огранку в Индии. Как ранее ТАСС сообщил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, по состоянию на конец сентября 2021 года напрямую из России в Индию были отгружены алмазы примерно на 700 млн долларов. При этом исторически часть российско-индийской алмазной торговли осуществляется через третьи страны, поэтому в реальности российских камней поступило в Индию еще больше.