Возобновились движения автобусных маршрутов

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с ремонтными работами с 28-29 сентября 2019 года на пересечении улиц Пилотов и Курнатовского, автобусные маршруты №2 и №14 будут осуществлять движение до улицы Курнатовского, с возможностью пересадки пассажиров на дежурные автобусы по маршруту следования.

Также сообщаем, что 27 сентября 2019 года в связи с частичным завершением капитального ремонта, будет возобновлено движение автобусных маршрутов:

— по улице Петра Алексеева, (автобусные маршруты №5, 6, 25, 35) будут осуществлять движение согласно схемы, далее по маршруту следования.

— по улице Автодорожная (автобусные маршруты №1, 14, 16) будут осуществлять движение согласно схемы, далее по маршруту следования.