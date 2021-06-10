Вознесение Господне 2021 – что нельзя делать 10 июня

Вознесение Господне — это церковный праздник, дата которого зависит от даты Пасхи, а она, как известно, каждый год празднуется в разные дни.

Дата праздника Вознесение Господне 2021

Вознесение Господне празднуется в разные даты, в зависимости от того, на какую дату приходится Пасха. Его отмечают на 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Праздник всегда попадает на четверг. Вознесение Господне в 2021 году приходится на 10 июня. Согласно Святому Писанию, Иисус Христос после своего Воскресения был со своими земными учениками в течение еще 40-ка дней, и лишь потом отправился на Небеса, к Своему Отцу. Он учил Своих апостолов, как обращать людей в христианство и служение Ему.

Праздничный день лучше всего провести в уютном домашнем кругу и помянуть умерших родных. Нельзя держать в себе дурные мысли. К празднику завершались работы по посеву зерна, люди начинали готовиться к Троице.

Не стоит просить о материальных благах — эти мольбы останутся без ответа. Можно только просить средства для лечения больного.

О празднике Вознесение Господне

Несмотря на разлуку, Иисус не покинул людей, Он всегда рядом с теми, кто верит Ему, откликается на их молитвы, помогает им.

Этот праздник является одним из самых значимых для верующих людей – в этот день Сын Божий завершил свою миссию на Земле, дал людям знания и надежду.

Вознесение Господне является праздником открытых Небес, дома Иисуса Христа, в который Он ушел к Своему Отцу. Открытые Небеса символизируют надежду людей на искупление греха. Благодаря этому событию люди поняли, что смерть плоти человека – не повод для печали, а лишь переход безгрешной души в другой мир, где ее ждет Господь, избавляющий от пороков, соблазнов.

Празднование Вознесения Господнего – традиции и обычаи

В среду, накануне Вознесения Господнего в церквях отправляют обряд «отдания» Светлого Воскресения Христова.

Люди приносят в церковь освящать испеченные пироги, начиненные зеленым луком, хлеб, который называется «лесенки». Его пекут с семью ступенями (из теста формируют полосы и выкладывают их в верхней части изделия), символизирующими семь небес апокалипсиса, он имеет продолговатую форму. «Лесенки» пекут Христу «в дорогу». Часть их после освящения оставляют в храме. Принято угощать хлебцами гостей, приходящих к дому нищих. Люди ходят друг к другу в гости, приносят угощения, отведывают блюда, приготовленные хозяевами.

Начиная с Пасхи, по Вознесение люди стараются угодить нищим, накормить, привечать их. Считается, что Иисус Христос под видом бедняка может прийти и попросить о помощи. По этой же причине, люди особенно тщательно следят за чистотой улиц – по ним может ходить Сын Божий. Все сорок дней Его нога ступает по Земле, заставляя природу оживать, растения цвести, траву зеленеть. Этим и объясняют, что к празднику все вокруг зелено.

По окраинам полей украшают специально вкопанные березы. Они остаются там, пока не окончится жнива. Во время празднования около них веселятся, просят рожь, чтобы она хорошо уродилась.

В народе этот день является днем памяти усопших предков. Для их поминок готовили блины, яичницу, а приготовленные блюда кушали в своем доме или в полях.

Есть поверье, что в период между Пасхой и Вознесением Господь позволяет праведникам и грешникам встретиться.

Если в этот день стоит теплая погода, люди ходят купаться в водоемы. Считается, что после купания никакая хворь не возьмет.

Накануне праздника соловьиная песнь звучит звонче. Ночь перед праздником называют соловьиной, а ловить этих птиц в праздник нельзя – это большой грех. Считается, что трели соловья возвещают о Вознесении Господнем.

В праздник собирают утреннюю росу. Это слезы земли о Христе, который покидает ее. Она наделяет росу особыми целебными свойствами. Ее нужно пить, умываться, чтобы привлечь красоту и здоровье.

Травники в утро праздника собирают целебные растения, обладающие необычными свойствами.

Приметы и поверья на Вознесение Господне

Во все времена люди верили, что все, что в этот день у Бога попросить, исполнится. Нельзя просить о богатстве, достатке. Просить о деньгах можно только, если они нужны на лечение болящего. Господь пошлет столько денег, сколько понадобится для него.

С Вознесения Господнего погода перестает быть изменчивой и дарит только теплые, солнечные дни.

Дожди в этот день предвещают небогатый урожай, болезни скотины. Но если дожди не прекращаются в течение нескольких дней после Вознесения, можно надеяться, что серьезных убытков не будет.

В праздник Вознесения даже куры яиц не несут. Но если курица снесла яйцо, значит, ее хозяев ждет счастье, большая радость. Снесенное яйцо кушать нельзя, его заговаривают на удачу, относят на чердак. Оно защитит дом от бед, членов семьи – от болезней. Даже если кто-то вздумает порчу навести, к колдуну или бабке обратиться, сглаз не пристанет.

Считается, что тем, кто держит пост в пятницу, предшествующую Вознесению, утопление не страшно.

К празднику кукушка перестает куковать. В народе это признак взрастающего жита.