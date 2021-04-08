Возмутительный случай в Якутии

В Якутии участковый воспользовался беспомощностью женщины с ограниченными возможностями в помещении отделения полиции.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

По данным следствия, 12 марта 2021 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции ОМВД России по Хангаласскому району, с использованием беспомощного состояния 32–летней потерпевшей совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Женщина не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику.

Позже мужчина был уволен из органов внутренних дел.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С использованием современных средств криминалистической техники осуществляется изъятие следов и веществ, имеющих значение для установления истины. Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.