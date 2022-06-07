07.06.2022
16:03
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Происшествия

Возможны технические сбои в Личном кабинете Якутскэнергосбыта

Филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» информирует клиентов, что на протяжении нескольких дней возможны технические сбои в работе онлайн-сервисов компании. Ведутся работы по переходу на новый программный продукт и перевод сервисов с сайта ПАО «Якутскэнерго» на сайт ПАО «ДЭК».

С 6 июня 2022 года Личные кабинеты частных клиентов переводятся на сайт ПАО «ДЭК». Сервис предварительной записи в Центр обслуживания потребителей по адресу ул. Федора Попова, 21 c 7 июня также доступен на https://www.dvec.ru/yakutiya/ в разделе «Частным клиентам» / «Запись в офис». Запись открыта на 21 календарный день. 

Приносим извинения за возможные неудобства. Подробную информацию можно получить по телефону единого Контакт-центра 8-800-100-22-05.

Фото: Пресс-службы ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»
Источник: Пресс-служба ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»

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