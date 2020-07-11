Возможно с 15 июля обсерваторы закроются

За последние сутки в Якутии выявлено 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 39 зарегистрировано в городе Якутске. Об этом на брифинге с журналистами сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По два случая выявлено в Алданском, Мирнинском и Нерюнргинском районах и по одному – в Тааттинском и Чурапчинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Таким образом, по состоянию на 11 июля, общее количество случаев COVID-19 в Якутии составляет 4075, из них больше половины уже выздоровевших.

Ольга Балабкина отметила, что в районах республики продолжается медицинское наблюдение приезжающих из города детей.

«Уже 8500 детей взяты под наблюдение медиками в районах республики. Эта мера введена у нас впервые, своего рода помощь родителям, которые находясь вдали от детей, могут не беспокоиться за их здоровье и здоровье дедушек и бабушек», – сообщила Ольга Балабкина.

Она также сообщила, что около 50 % коечного фонда остаётся свободным. Инфекционные стационары в Якутске располагаются в 11 учреждениях.

По словам Балабкиной, если эпидемиологическая ситуация сохраниться на прежнем уровне, с 15 июля оперштаб примет решение о закрытии обсерваторов на территории Якутска.

«Таким образом, будет действовать один обсерватор – в Якутском индустриально-педагогическом колледже, поскольку здание колледжа в большей степени отвечает всем нормам СанПиН», – добавила вице-премьер.

«В выходные постарайтесь провести время в кругу самых близких, чтобы не расширять круг контактов и не дать коронавирусу возможность для распространения», – сказала Ольга Балабкина, обращаясь к жителям Якутии.