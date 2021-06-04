Возьмите кредит под низкий процент в Алмазэргиэнбанке

Алмазэргиэнбанк предлагает универсальный потребительский кредит под низкий процент, который подойдет всем, – «Кредит на любые цели». Нецелевой потребительский продукт на неотложные нужды можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет. Доступная к займу сумма – от 20 тысяч до 3 млн рублей, обеспечение по кредиту не требуется, комиссия за выдачу отсутствует.

Если клиент получает заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, то он может оформить и получить сумму до 350 тыс рублей, не выходя из дома, через мобильное приложение «АЭБ Онлайн».

Заявку на «Кредит на любые цели» можно оставить на сайте Алмазэргиэнбанка: credit.albank.ru, в мобильном приложении «АЭБ Онлайн» или в офисах банка.

Подробнее узнать об условиях предложения вы можете на сайте АЭБ, у операторов бесплатной горячей линии по номеру 88001003422 либо у менеджеров в отделениях.