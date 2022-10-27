27.10.2022
15:55
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Общество

Возьми друга из приюта: ласкового котика или верную собаку🐱🐶

🐶🐱 Благотворительная ярмарка по пристраиванию бездомных животных состоится в Якутске

В Якутске 5 ноября состоится ярмарка по пристраиванию бездомных животных «Счастье в каждый дом».

Она пройдет с 10:00 до 17:00 в помещении центра недвижимости «ПРИОРИТЕТ» на улице Лермонтова, 69.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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