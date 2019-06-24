Возмездие настигло водителя бетономешалки

Сегодня после планерки в мэрии города Якутска Феликс Антонов, руководитель админкомиссии, сообщил о составлении административного протокола на нарушителя ИП Багдасарян. Напомним, водитель бетономешалки сливал остатки бетонного раствора вблизи водоема, этот факт снял на видео неравнодушный горожанин. Виновнику грозит штраф до 30 тыс. руб., размер которого будет определен на заседании комиссии 27 июня, сообщил Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска. Источник: SAKHALIFE.RU.

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