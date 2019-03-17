Возложены цветы к памятнику Романа Дмитриева

Глава Якутии, президент Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного Олимпийского комитета Ненад Лалович и вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вчера на Комсомольской площади города Якутска возложили цветы к памятнику легендарному якутскому борцу, чемпиону Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряному призеру Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпиону Мира и Европы, многократному победителю розыгрыша Кубка мира и международных турниров, шестикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру СССР Роману Михайловичу Дмитриеву.

Роман Дмитриев стал первым в истории якутского спорта Олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль и поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала в Мюнхене. Его победа стала полным триумфом якутской школы борьбы, её признания на мировом уровне.

Примечательно, что масштабное не только для республики, но и для всей России спортивное мероприятие – Кубок мира по вольной борьбе – проводится в Якутске в год 70-летия со дня рождения Р.М. Дмитриева.

Цветы к памятнику выдающемуся борцу Р.М. Дмитриеву также возложили двукратный чемпион и бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Виктор Лебедев, советский и российский борец, тренер спортивной сборной команды России по вольной борьбе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Министерства спорта Российской Федерации, заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Якутии Пётр Юмшанов, министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев и другие.